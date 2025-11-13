Plošné odvody, stanovené kvóty. Německá vláda se dohodla na povinné vojně

Autor: ,
  9:27
Německé vládní strany se dohodly na nové podobě vojenské služby. Odvody budou plošné a zákon stanoví i cíle počtů nových rekrutů. Pokud se jich nepodaří dosáhnout, budou moci poslanci Spolkového sněmu odhlasovat takzvanou povinnou vojenskou službu z potřeby.
Němečtí vojáci se účastní cvičení v Dolním Sasku (17. října 2022)

Němečtí vojáci se účastní cvičení v Dolním Sasku (17. října 2022) | foto: ČTK

Německý kancléř Friedrich Merz navštívil vojenskou námořní základnu v Rostocku...
Německý kancléř Friedrich Merz navštívil vojenskou námořní základnu v Rostocku...
Vůdce CSU Markus Söder, budoucí kancléř a vůdce CDU Friedrich Merz a lídři SPD...
Budoucí kancléř a lídr CDU Friedrich Merz a lídři SPD Lars Klingbeil a Saskia...
29 fotografií

Německé vládní strany – konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) – se v posledních týdnech o podobě nové vojenské služby přely. Kabinet kancléře Friedricha Merze už v srpnu schválil návrh zákona, který ji nově definuje. Mnoho poslanců CDU/CSU ale návrh z dílny ministra obrany Borise Pistoriuse odmítalo jako nedostatečný, protože sázel výhradně na dobrovolnost. Na koaličním výboru se tedy vládní strany dohodly, že zavedou i prvek povinnosti.

Cílem nového zákona je zvýšit počet vojáků v armádě o více než 80 000. V původním Pistoriusově návrhu bylo, že všichni muži po dosažení věku 18 let budou muset vyplnit dotazník, ve kterém uvedou, zda mají zájem sloužit v armádě. Vhodné kandidáty si pak vojsko mělo pozvat k odvodní prohlídce. Rozhodnutí o vstupu do vojenské služby mělo být ale nadále dobrovolné.

Německo chce losovat, kdo půjde povinně na vojnu. Česko se může inspirovat

Na dobrovolnický systém německá armáda přešla v roce 2011, kdy byla povinná vojenská služba pozastavena. Branná povinnost ale nepřestala platit a v případě napadení země by byla automaticky znovu zavedena.

Nová dohoda počítá s tím, že odvody budou opět plošné. Platit ovšem budou nadále jen pro muže. Stanoveny budou zároveň cíle, kolik mladých mužů má být odvedeno. Pokud bude v ročníku dobrovolníků příliš málo, budou moci poslanci Spolkového sněmu rozhodnout o takzvané povinné vojenské službě z potřeby. Do výběru těch, kteří do armády nakonec nastoupí, pak bude zapojena i náhoda. V minulosti se hovořilo o losování. Zda zůstalo ve hře i nadále, ale není v tuto chvíli jasné. Povinnost nastoupit ke službě do armády má být podle návrhu zavedena, „obzvlášť bude-li to vyžadovat obranně-politická situace nebo personální situace“.

Teď vládní poslanci pravděpodobně změní znění předloženého návrhu zákona přímo ve Spolkovém sněmu. Ministr obrany Pistorius trvá na tom, aby začal platit už od počátku příštího roku. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 Německo začalo klást větší důraz na vlastní obranyschopnost a kancléř Merz chce z bundeswehru vybudovat nejsilnější konvenční armádu v Evropě.

Německo odhalilo plány na nejsilnější armádu v Evropě. Utratí stovky miliard eur

Německá armáda dlouhodobě přiznává, že má problém získat dostatečný počet lidí. Bundeswehr má nyní ve službě zhruba 180 000 vojáků a vojákyň. Podle cílů Severoatlantické aliance (NATO) by jejich počet měl v příštích letech dosáhnout 260 000. Dalších 200 000 mužů a žen by mělo být v rezervách. Německo má 83 milionů obyvatel.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....

Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck Halstead tehdy netušil, že mezi tisíci snímky z benefice uchovává i moment, který o pár let později...

Nenalétněte módním „eko“ trendům a fixujte energie na 3 roky, říkají experti

Vysíláme
Hosty Kulatého stolu na téma Budoucnost cen energií jsou (zleva) David...

Podle energetických expertů je rozumné využít současné nižší ceny energií a zafixovat si je na delší období – zejména proto, že nový systém emisních povolenek ETS2 může ceny opět zvýšit. U kulatého...

13. listopadu 2025  10:15

V Dozimetru vypovídá Šurovský z DPP. Popsal podezřelé výběrové řízení

Jan Šurovský (DPP)

V korupční kauze Dozimetr hovoří před soudem další svědek. Jan Šurovský působil jako technický ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) a z této pozice měl pomáhat tehdejšímu náměstkovi...

13. listopadu 2025,  aktualizováno  10:04

Brusel připravuje plán nové obchodní dohody s USA, chce zavést systém kvót

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič na tiskové konferenci po...

Evropská unie se Spojeným státům chystá předložit návrh plánu pro novou fázi obchodní dohody. Iniciativa přichází před schůzkou eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče s jeho americkým protějškem...

13. listopadu 2025  10:04

Ženy ho povznášely a podtrhly jeho talent. Dcera Alaina Delona vypráví

Premium
Alain Delon a jeho dcera Anouchka Delonová (Cannes, 19. května 2019)

Vyrůstala vedle jedné z největších filmových legend. Přesto strávila dětství mimo kamery, které byly pro jejího otce Alaina Delona denním chlebem. Jeho jediná dcera Anouchka na něj nyní vzpomíná...

13. listopadu 2025

V moskevské klinice svazovali mladou pacientku tak dlouho, až přišla o ruce

Chirurgie v ruské nemocnici v Moskvě

Ruské úřady zadržely dva ošetřovatele z moskevské psychiatrické kliniky kvůli způsobení těžké újmy na zdraví nejmenované dvacetileté pacientky. Té v zařízení svazovali tak dlouho ruce, až je kvůli...

13. listopadu 2025  9:56

Boj o Bedřišku. Příznivci ostravské kolonie obsadili dům před demolicí, v akci policie

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci ostravské lokality Bedřiška dnes obsadili jeden z domů určený k demolici. Na místě je policie. Starosta řekl, že situaci nechce eskalovat.

13. listopadu 2025  9:06,  aktualizováno  9:49

Plošné odvody, stanovené kvóty. Německá vláda se dohodla na povinné vojně

Němečtí vojáci se účastní cvičení v Dolním Sasku (17. října 2022)

Německé vládní strany se dohodly na nové podobě vojenské služby. Odvody budou plošné a zákon stanoví i cíle počtů nových rekrutů. Pokud se jich nepodaří dosáhnout, budou moci poslanci Spolkového...

13. listopadu 2025  9:27

Trhy budou. V Magdeburku rok po útoku ladí přísná bezpečnostní opatření

Vánoční trhy v německém Magdeburku dva dny po útoku (22. prosince 2024)

Vánoční trhy ve východoněmeckém Magdeburku se zřejmě letos přece jen uskuteční. Po jednání se zástupci spolkové země Sasko-Anhaltsko to řekla magdeburská primátorka Simone Borrisová. Město podle ní...

13. listopadu 2025  9:07

Gruzínský exprezident Saakašvili se vrátil do vězení. Tři roky strávil na klinice

Bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili při videohovoru během soudního...

Bývalého gruzínského prezidenta Michaila Saakašviliho přepravili do věznice ve městě Rustavi poté, co téměř tři roky strávil na soukromé klinice v Tbilisi. Tam byl převezen v roce 2022 kvůli zhoršení...

13. listopadu 2025

Krvelačné obludy masakrují Rusy. Kina na Ukrajině hlásí éru vlasteneckých hororů

Záběr z ukrajinského hororu Konotopská vědma

Ukrajinský horor Konotopská vědma líčí příběh pomstychtivé čarodějnice, která nemilosrdně ničí ruské okupanty. Vše v doprovodu teatrálního množství krve a speciálních efektů, tvůrci dokonce kvůli...

13. listopadu 2025  8:34

Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny
Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny

Je čas dopřát si chvilku klidu a rozmazlování. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč spolu s Verbena boxem plným...

Policie po razii na ŘSD obvinila 12 lidí a pět firem, zadržení jsou na svobodě

Detektivové NCOZ zasahují v budovách ŘSD na Kačerově. (11. listopadu 2025)

Všech 14 lidí, které policie v úterý zadržela v souvislosti se zakázkami Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), je na svobodě. Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila 12 lidí a pět firem...

13. listopadu 2025  8:26

Řidič v Jižní Koreji najel do tržiště a zabil dva lidi, dalších 18 zranil

Řidič v Jižní Koreji najel do tržiště. (13. listopadu 2025)

Řidič v lehkém nákladním automobilu v Jižní Koreji ve čtvrtek najel do tržiště a zabil dva lidi. Dalších osmnáct lidí je zraněno. Příčiny nehody se vyšetřují.

13. listopadu 2025  7:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.