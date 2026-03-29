Neukázat vše. Bundeswehr straší sociální sítě, příspěvky z kasáren projdou cenzurou

Bundeswehr v posledních letech vsadil na sociální sítě coby klíčový nástroj při náboru s cílem přiblížit mladým život v armádě. Na oficiálních účtech ukazuje výcvik, techniku i kariérní možnosti, zatímco samotní vojáci sdílejí každodenní realitu života v kasárnách. Tento přístup zabral hlavně u generace Z, kterou tradiční nábor oslovuje jen obtížně.
Videa profesionálních vojáků i záložníků plná humoru, týmového ducha a akčních záběrů pomohla podle expertů armádě působit přístupněji a atraktivněji. Někteří z těchto influencerů si vybudovali statisíce sledujících a stali se výraznými tvářemi armády na internetu.
Jedním z nich je Josh Krebs, kterého pod přezdívkou „Cinematic sergeant“ sleduje na TikToku téměř půl milionu lidí. Jeho sociální sítě jsou plné snímků a videí z výcviku i volných chvil vojáků.
Rychlý nárůst tohoto obsahu ale začal znepokojovat ministerstvo obrany. V únoru proto zavedlo nové opatření, podle nějž musí každý příspěvek natočený či vyfocený v areálu armády projít schválením nadřízených. Úřady tak chtějí omezit rizika spojená se špionáží či kybernetickými útoky.
„Nová směrnice neznamená, že se zaměstnanci už nesmějí prezentovat na sociálních sítích nebo podobných platformách, na to jsme hrdí,“ řekl mluvčí bundeswehru agentuře Reuters.
Porušení tohoto pravidla může být v závislosti na závažnosti potrestáno disciplinárními opatřeními nebo dokonce trestním stíháním.
Armáda chce opatřeními zároveň lépe kontrolovat svůj obraz na veřejnosti. „Uvědomila si, že jí příliš volná komunikace nepřináší dobrou image,“ popsal deníku The New York Times (NYT) specialista na sociální sítě Mirco Liefke ze Svobodné Univerzity v Berlíně.
Význam sociálních sítí pro nábor zůstává zásadní. Německo chce roku 2035 navýšit počet aktivních vojáků o 80 tisíc a záložníků o 150 tisíc. I když vojenská služba zůstává dobrovolná, všichni osmnáctiletí muži musí vyplnit dotazník, jehož cílem je zjistit jejich zájem o vojenskou službu.
Podle sociologa Martina Elbeho z Centra vojenské historie a sociálních věd bundeswehru internet hraje při rozhodování uchazečů klíčovou roli.
„Internet je pro uchazeče nejdůležitějším zdrojem informací. Na druhém místě jsou přátelé a na třetím sociální sítě,“ uvedl Elebe, který v roce 2022 provedl studii mezi uchazeči o vstup do armády.