Německá armáda bude cvičit shazování letáků, mohou doletět až do Česka

Bundeswehr bude shazování letáků od neděle do 4. února cvičit ve vojenském prostoru v Horní Lužici, historickém regionu u českých a polských hranic. Akce se zúčastní stovka vojáků Centra operativní komunikace z Mayenu na západě Německa.
V případě potřeby chce armáda tímto způsobem informovat lidi v odlehlých oblastech o případném nebezpečí.
Při cvičení ponesou heliem naplněné balony letáky, na kterých bude symbol a text, jenž lidem vysvětlí, co našli. Na letáku bude také adresa, na kterou se pak budou moci ozvat. Jinak armáda radí, aby lidé papír „ekologicky zlikvidovali“.
Cílem je, aby letáky dopadly do vojenského prostoru Oberlausitz, který leží mezi Budyšínem (Bautzen) a Chotěbuzí (Cottbus). Vítr je ale může zanést i za hranici prostoru a dokonce i za hranici Německa, uvedla armáda.
Vojenský prostor Oberlausitz
