Bundeswehr spustil nový e-shop ve čtvrtek v poledne, zpočátku ale kvůli velkému zájmu nebyly stránky dostupné. Armáda v něm nabízí například bundy, trička, batohy či ručníky s nápisem Bundeswehr a se svým logem, kterým je stylizovaný železný kříž.
Zakoupit lze také různé druhy nářadí, nože či karabiny. Za necelých deset eur (necelých 245 korun) je k mání gumová kachnička v uniformě a s útočnou puškou, za necelých 30 eur plyšový medvídek v uniformě.
E-shop Bundeswehr otevřel symbolicky v den výročí svého založení v roce 1955. „Ať už při sportu, v kanceláři či ve volném čase: Kdo k Bundeswehru patří či se s ním cítí být svázán, může to nyní i ukázat,“ uvedla německá armáda. Z každého nákupu jde podle ní pět eur spolku Bundeswehr-Sozialwerk, který mimo jiné pečuje o pozůstalé po vojácích padlých v boji či o veterány.
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Podle ministra obrany Pistoriuse je německá armáda v poslední době „opět silněji zakotvená ve společnosti“. Obchod je podle něj příležitostí, jak Bundeswehr propagovat i tam, „kam klasická reklama nedosáhne“. Podobný e-shop už v minulosti spustila třeba i Spolková zpravodajská služba (BND), tedy německá vnější tajná služba.
Kritiku si nápad na otevření e-shopu vysloužil od radikálně levicové strany Levice. „Náš požadavek, aby se Bundeswehr stáhl ze škol, určitě neznamenal, aby se propagoval ve vaničkách malých dětí,“ uvedl předseda parlamentní frakce Levice Sören Pellmann. „To, že Bundeswehr prodává gumové kachničky s útočnými puškami, je nemístná bagatelizace riskantního povolání vojáků a vojaček,“ dodal.
Německý kancléř Friedrich Merz chce kvůli hrozbě z Ruska a slábnoucímu spojenectví s USA vybudovat v příštích letech z Bundeswehru nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Německo podle plánu do roku 2029 postupně zvýší své výdaje na obranu na 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP).
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Nyní má německá armáda v aktivní službě 186 000 vojáků a vojákyň, výhledově by jich mělo být podle Pistoriuse 260 000. Dalších 200 000 mužů a žen by mělo být v rezervách. Německo má 83 milionů obyvatel.
V roce 2011 německá armáda přešla na dobrovolnický systém, kdy byla povinná vojenská služba pozastavena. Na konci loňského roku ale Merzova vláda schválila nový zákon o vojenské službě, který zavádí plošné odvody a stanovuje cíle počtů nových rekrutů. Pokud se jich nepodaří v daném roce dosáhnout, budou moci poslanci Spolkového sněmu odhlasovat takzvanou povinnou vojenskou službu z potřeby.