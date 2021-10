Jako nacisté, slyší veteráni z Afghánistánu po pochodu před Říšským sněmem

Takzvaný Großer Zapfenstreich (Velké čepobití, výraz z vojenské hantýrky, původně označující večerní hraní na trubku k uložení vojínů ke spánku, později začal označovat vojenskou slavnost, pozn. red.) je nejdůležitější vojenský ceremoniál Bundeswehru. Kořeny má v pruské tradici z 16. století.

Při středečním obřadu si ale si ale někteří doleva orientovaní Němci vzpomněli na nacistickou éru. Vojáci v tmavě modrých uniformách, s černými přilbicemi a pochodněmi v rukou před Říšským sněmem podle kritiků nepříjemně připomínali „wehrmacht a SS“.

„Takové obrázky u mě vždycky vyvolávají blaženost,“ ironicky komentovala fotky poslankyně za Zelené židovského původu Marina Weisbandová. Členka Spolkového směnu za Levici Sevim Dagdelenová označila ceremoniál za „militarizovanou mumii“.

Poslanec za Zelené Hans-Christian Ströbel využil příležitost ke kritice vojenského angažmá Německa v Afghánistánu. „K čemu je vojenská ceremonie z pruských a nacistických dob? Víc jak 175 tisíc lidí, převážně civilistů, ve válce zemřelo. V Afghánistánu není nic dobrého, co je tu k oslavě?“

Christian Ströbele @MdB_Stroebele Großer Zapfenstreich mit Fackelzug heute vor Reichstag. Buwe feiert Ende ihres Einsatzes in Afghanistan. Was soll das militaristische Ritual aus Preußen und NS- Zeit. In dem Krieg starben über 175 000 Mensch-meist Zivilisten.Nichts ist gut in Afghanistan. Was gibts da zu feiern. oblíbit odpovědět

Německo do Afghánistánu vyslalo v průběhu dvaceti let 150 000 lidí. Zapojení Němců do nejdelší americké války nepřežilo 59 vojáků.



„Myslím si, že pochody uniformovaných mužů s pochodněmi před Říšským sněmem jsou opravdu, ale opravdu na ho*no,“ napsal satirik a rozhlasový moderátor Jan Böhmermann. „To ale v dnešní době nemůžete říci veřejně.“

Prof. Dr. Jan Böhmermann @janboehm Heute reden wir mal nicht über rechtsradikale "Wolfsrudel" in der Ehrenformation, waffenhortende Reichsbürger-Reservisten, über die tausend rechtsextremen "Einzelfälle", Bundeswehr-Offiziere in der AfD, Franco A. oder "Hannibal" – heute genießen wir einfach nur unsere GäNsEHauT! https://t.co/EM2w1jQ0CK oblíbit odpovědět

„Srovnání s nejtemnější kapitolou Německa nás zklamalo,“ ohradilo se ministerstvo obrany s tím, že debata je důležitá. „Je to pro vojsko čest. Zde jsou oceněni lidé, kteří položili své životy za demokracii. Politicky to zneužívat je nevhodné.“



Verteidigungsministerium @BMVg_Bundeswehr Debatte ist notwendig und wichtig. Vergleiche mit dem dunkelsten Kapitel Deutschlands enttäuschen uns. Die Bundeswehr ist Parlamentsarmee. Als diese hat sie ihren Platz inmitten der Gesellschaft - bei besonderen Anlässen auch vor dem Reichstagsgebäude: https://t.co/JMpAkXNPN8 oblíbit odpovědět

Část politiků se Bundeswehru zastala. „Ceremoniál byl naprosto patřičný, co se týče formy, důstojnosti a správně vybraného místa (parlamentní armády před parlamentem),“ napsala poslankyně za pravicovou FDP Marie- Agnes Stracková Zimmermannová.



Podle zeleného politika Tobiase Lindnera bylo správné, že Německo oslavilo před Říšským parlamentem misi v Afghánistánu.

„Jako Spolkový sněm máme trvalou odpovědnost za to, co se stalo za posledních dvacet let a co se z toho můžeme naučit pro budoucnost. Není zde pro to lepší místo než tento parlament.“

Ceremoniálu se zúčastnili nejvyšší ústavní představitelé včetně prezidenta Frank-Waltera Steinmeiera a kancléřky Angely Merkelové. „Zaplatili jste nejvyšší cenu, jakou může voják ve jménu své země zaplatit. Jsme vám hluboce zavázáni,“ prohlásil prezident.