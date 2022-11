Bundeswehr nafasoval bundy s označením „SS“, výrobce chybně označil velikost

Bundeswehr v posledních týdnech rozdal vojákům na 313 tisíc nových sad uniforem. Ačkoli na většině byla velikost označena pomocí písmen S, M, L nebo XL, u nejmenších velikostí bund a kalhot se objevila písmena „SS“ coby zkratka pro anglická slova „small, short“ tedy „malé, krátké“.

Písmena „SS“ jsou nejen v Německu spojována s nacistickým oddílem Schutzstaffel, jenž byl bojovou organizací NSDAP vytvořenou roku 1925 příznivci Adolfa Hitlera. V čele SS stál v době její největší moci Heinrich Himmler. Příslušníci oddílu byli známí svou krutostí a účastí na holokaustu.

Zobrazování „SS“ a dalších symbolů nacismu je v Německu nezákonné. Písmena se za sebou nesmí objevit ani na značkách automobilů.

Poté, co nedopatření vyšlo najevo, německé ministerstvo obrany podle magazínu Focus nařídilo všem vojákům, kteří oblečení s písmeny „SS“ nafasovali, aby označení neprodleně odstranili.

Kolika uniforem se chyba dotkla, není jasné, podle ministerstva problém není rozsáhlý. „Jde o výrobní problém. Jde o malý počet bund. Jakmile jsme se dozvěděli, co se stalo, vydali jsme oznámení, že ti, kteří oblečení s takovým štítkem obdrželi, ho musí neprodleně odstranit,“ uvedl resort.

„Štítky buď úplně odřízněte, nebo, pokud jsou na něm důležité informace, vystřihněte jen označení velikosti,“ stojí v nařízení podle listu Berliner Zeitung.Nové nepromokavé kalhoty a bundy ministerstvo objednalo v létě za 2,3 miliardy eur. Součástí sad jsou i nové helmy a spací pytle.

„Dva ze tří výrobců neimplementovali požadavek bundeswehru označovat oděvy „S-Short“ namísto „SS“. Jsme v kontaktu s výrobci, abychom prošetřili, co se stalo. Víme, že to na veřejnosti působí velmi zvláštně, proto jsme to okamžitě začali řešit,“ dodalo ministerstvo obrany.