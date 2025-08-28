Merkelová v roce 2015 rozhodla správně, říká Syřan známý fotkou s kancléřkou

  16:25
Německá kancléřka Angela Merkelová učinila v roce 2015 správné rozhodnutí, když nechala otevřít hranice pro statisíce Syřanů, kteří prchali z válkou sužované vlasti. Pomohla tak jim a z dlouhodobého hlediska i Německu. V rozhovoru v Berlíně to řekl Syřan Anas Mudamání, který před deseti lety rovněž ze Sýrie uprchl.
Sedmadvacetiletý Syřan Anas Mudamání, který se před lety slavně vyfotil s...

Sedmadvacetiletý Syřan Anas Mudamání, který se před lety slavně vyfotil s německou kancléřkou Merkelovou, vystudoval ekonomickou komunikaci, pracuje jako kameraman a je zasnoubený s Ukrajinkou. Do Sýrie se po pádu diktátora Asada podle svých slov rozhodně nechystá, nejvýš na dovolenou. | foto: John MACDOUGALL / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Uprchlíci v Berlíně vítali kancléřku Angelu Merkelovou s nadšením. (10. září...
Angela Merkelová přijela do Prahy představit své memoáry s názvem Svoboda,...
Syrský uprchlík Anas Mudamání, jehož proslavila „selfie“ s bývalou německou...
Syrský uprchlík Anas Mudamání, jehož proslavila „selfie“ s bývalou německou...
Nyní patří k nejznámějším Syřanům v Německu. Proslavila jej fotografie, na které si s bývalou kancléřkou dělá před uprchlickým centrem selfie.

V létě 2015 vrcholila v Evropě migrační krize. Na kontinent tehdy dorazily statisíce lidí, z velké části šlo o uprchlíky ze Sýrie, kterou od roku 2011 zmítala válka. Valná většina běženců se vydala do Německa. Tehdejší kancléřka Merkelová rozhodla, že Německo uprchlíky přijme.

V neděli uplyne deset let od okamžiku, kdy vystoupila na tradiční letní tiskové konferenci a pronesla větu „Wir schaffen das!“ (Zvládneme to!), která jí později vynesla chválu, kritiku i vyloženou nenávist. Chtěla jí tehdy německou veřejnost ubezpečit, že je silná a zvládne výzvy spojené s přijetím a integrací statisíců lidí.

Wir schaffen das. Vítací selfie stvrdilo Merkelovou jako „mámu“ migrantů

„Německo v roce 2015 udělalo to nejlepší, co mohlo,“ říká dnes 27letý Mudamání. Na tiskové konferenci pro zahraniční zpravodaje v Berlíně přitom sedí symbolicky na stejném místě jako Merkelová před deseti lety. „Německo nám pomohlo a my jsme mu za to vděční,“ dodává Syřan.

Mudamání pochází z města Daraja, které leží na předměstí Damašku. Po čtyřech letech občanské války se rozhodl Sýrii opustit a vydat se do Evropy. Po strastiplné cestě po takzvané balkánské stezce dorazil do Německa, kde jej ubytovali v azylovém středisku ve Špandavě, okrajové části Berlína.

Když 10. září panoval na místě neobvyklý ruch, myslel si, že dorazila nějaká filmová hvězda. Dodnes tvrdí, že nevěděl, o koho jde, když tehdejší kancléřku Merkelovou požádal, aby si s ním udělala selfie.

Vzduch na půl hodiny. Před 10 lety šokoval svět nález náklaďáku plného těl migrantů

Okamžik zachytil přítomný fotoreportér a snímek poté obletěl svět. Mudamánímu změnil život – stal se jedním z nejznámějších syrských uprchlíků v Německu. Poskytuje rozhovory médiím, o situaci v Sýrii hovoří v diskusních panelech, plný kalendář má i v těchto dnech, kdy se blíží desáté výročí dne, kdy kancléřka pronesla větu Wir schaffen das!“.

„Jsme součástí společnosti“

Mudamání je dnes německým občanem, vystudoval vysokou školu, pracuje jako novinář a se svou ukrajinskou přítelkyní plánuje společnou budoucnost. Říká, že deset let po příchodu do Německa se plně integroval.

„Zvládnul jsem to, protože jsem byl motivovaný a měl jsem kolem sebe skvělé lidi,“ říká. Doma se cítí v Berlíně i v Damašku. „Život v Německu je ráj... domovy mám ale už navždy dva,“ dodává. Loni v prosinci padl v Sýrii režim dlouholetého autoritářského vůdce Bašára Asada, a Mudamání se tak letos poprvé po deseti letech vydal zpět do vlasti, aby navštívil rodinu.

Uprchlík, který se fotil s Merkelovou, do Sýrie nechce. A v Evropě není jediný

Vrátit se natrvalo do Sýrie se ale nechystá – stejně jako většina Syřanů, kteří do Německa přišli před deseti lety. „Proč bychom taky měli? Jsme tu deset let. Jsme součástí společnosti,“ říká Mudamání a dodává, že navzdory pádu starého režimu není Sýrie ani zdaleka bezpečnou zemí.

Stoprocentně bezpečně se ale v poslední době necítí už ani v Německu, a to kvůli nárůstu podpory protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD), kterou v květnu německá civilní kontrarozvědka označila za prokazatelně pravicově extremistickou. „Miluji Německo... ale dělám si starosti o svou budoucnost,“ dodává Syřan s německým pasem.

„Mají tu imigrační problém.“ Američan se v Drážďanech zastal žen, pořezali mu obličej

Selfie si Mudamání dělá rád s lidmi dodnes. Často jej o společnou fotografii žádají lidé na ulici. Selfie si udělal i s jedním ze zahraničních novinářů, který se na tiskové konferenci k výročí věty „Wir schaffen das!“ přihlásil o slovo.

„Jsem rád, že jsem mohl svou trochou přispět k tomu, že jste to zvládnul,“ řekl fotoreportér Sean Gallup. Právě on zachytil Mudamáního, jak si selfie s kancléřkou Merkelovou pořizuje. Po deseti letech od vzniku osudové fotografie se muži setkali poprvé. Znovu se Mudamání setkal před časem i s Merkelovou – pozvala ho na kávu do své berlínské kanceláře.

28. srpna 2025  7:45,  aktualizováno  16:29

28. srpna 2025  16:25

