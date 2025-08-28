Nyní patří k nejznámějším Syřanům v Německu. Proslavila jej fotografie, na které si s bývalou kancléřkou dělá před uprchlickým centrem selfie.
V létě 2015 vrcholila v Evropě migrační krize. Na kontinent tehdy dorazily statisíce lidí, z velké části šlo o uprchlíky ze Sýrie, kterou od roku 2011 zmítala válka. Valná většina běženců se vydala do Německa. Tehdejší kancléřka Merkelová rozhodla, že Německo uprchlíky přijme.
V neděli uplyne deset let od okamžiku, kdy vystoupila na tradiční letní tiskové konferenci a pronesla větu „Wir schaffen das!“ (Zvládneme to!), která jí později vynesla chválu, kritiku i vyloženou nenávist. Chtěla jí tehdy německou veřejnost ubezpečit, že je silná a zvládne výzvy spojené s přijetím a integrací statisíců lidí.
„Německo v roce 2015 udělalo to nejlepší, co mohlo,“ říká dnes 27letý Mudamání. Na tiskové konferenci pro zahraniční zpravodaje v Berlíně přitom sedí symbolicky na stejném místě jako Merkelová před deseti lety. „Německo nám pomohlo a my jsme mu za to vděční,“ dodává Syřan.
Mudamání pochází z města Daraja, které leží na předměstí Damašku. Po čtyřech letech občanské války se rozhodl Sýrii opustit a vydat se do Evropy. Po strastiplné cestě po takzvané balkánské stezce dorazil do Německa, kde jej ubytovali v azylovém středisku ve Špandavě, okrajové části Berlína.
Když 10. září panoval na místě neobvyklý ruch, myslel si, že dorazila nějaká filmová hvězda. Dodnes tvrdí, že nevěděl, o koho jde, když tehdejší kancléřku Merkelovou požádal, aby si s ním udělala selfie.
Okamžik zachytil přítomný fotoreportér a snímek poté obletěl svět. Mudamánímu změnil život – stal se jedním z nejznámějších syrských uprchlíků v Německu. Poskytuje rozhovory médiím, o situaci v Sýrii hovoří v diskusních panelech, plný kalendář má i v těchto dnech, kdy se blíží desáté výročí dne, kdy kancléřka pronesla větu Wir schaffen das!“.
„Jsme součástí společnosti“
Mudamání je dnes německým občanem, vystudoval vysokou školu, pracuje jako novinář a se svou ukrajinskou přítelkyní plánuje společnou budoucnost. Říká, že deset let po příchodu do Německa se plně integroval.
„Zvládnul jsem to, protože jsem byl motivovaný a měl jsem kolem sebe skvělé lidi,“ říká. Doma se cítí v Berlíně i v Damašku. „Život v Německu je ráj... domovy mám ale už navždy dva,“ dodává. Loni v prosinci padl v Sýrii režim dlouholetého autoritářského vůdce Bašára Asada, a Mudamání se tak letos poprvé po deseti letech vydal zpět do vlasti, aby navštívil rodinu.
Vrátit se natrvalo do Sýrie se ale nechystá – stejně jako většina Syřanů, kteří do Německa přišli před deseti lety. „Proč bychom taky měli? Jsme tu deset let. Jsme součástí společnosti,“ říká Mudamání a dodává, že navzdory pádu starého režimu není Sýrie ani zdaleka bezpečnou zemí.
Stoprocentně bezpečně se ale v poslední době necítí už ani v Německu, a to kvůli nárůstu podpory protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD), kterou v květnu německá civilní kontrarozvědka označila za prokazatelně pravicově extremistickou. „Miluji Německo... ale dělám si starosti o svou budoucnost,“ dodává Syřan s německým pasem.
Selfie si Mudamání dělá rád s lidmi dodnes. Často jej o společnou fotografii žádají lidé na ulici. Selfie si udělal i s jedním ze zahraničních novinářů, který se na tiskové konferenci k výročí věty „Wir schaffen das!“ přihlásil o slovo.
„Jsem rád, že jsem mohl svou trochou přispět k tomu, že jste to zvládnul,“ řekl fotoreportér Sean Gallup. Právě on zachytil Mudamáního, jak si selfie s kancléřkou Merkelovou pořizuje. Po deseti letech od vzniku osudové fotografie se muži setkali poprvé. Znovu se Mudamání setkal před časem i s Merkelovou – pozvala ho na kávu do své berlínské kanceláře.