Putin měl vždy diktátorské rysy, Západ mohl být silnější, uznává Merkelová

„Nikdy jsem si o něm nedělala iluze,“ řekla Merkelová o Putinovi. „Měl vždy diktátorské rysy... Ale nemyslím si, že už v roce 2000 při svém nástupu měl v plánu jednou napadnout Ukrajinu. Byl to spíše vývoj, u kterého si i my na Západě musíme klást otázku, zda jsme vždy všechno udělali správně,“ dodala. Jednoduše na tuto otázku podle ní odpovědět nelze, ale západní politici nebyli vždy tak silní, „jak jsme být mohli“.

Paměti Angely Merkelové vycházejí 26. listopadu 2024

Merkelová byla osmnáct let předsedkyní Křesťanskodemokratické unie (CDU) a mezi lety 2005 a 2021 stála v čele německé vlády. Po odchodu z vrcholné politiky se stáhla do ústraní a veřejně vystupuje jen zřídka. Výjimkou byla naposledy v září slavnostní recepce u příležitosti jejích sedmdesátých narozenin. V úterý vyjdou ve třiceti zemích její memoáry, v češtině se budou prodávat pod názvem Svoboda, Paměti 1954 – 2021.

Bývalá kancléřka si v rozhovoru s magazínem Der Spiegel mimo jiné postěžovala, že se stala jakýmsi obětním beránkem při hledání příčin ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Ve svých memoárech sama přiznává, že se snažila na summitu NATO v roce 2008 zabránit tomu, aby byla Ukrajina rychle přijata do Aliance. Summit nakonec nezařadil Ukrajinu do Akčního plánu členství (MAP), uvedl ale, že v budoucnu se země členem NATO může stát.

Svůj nesouhlas Merkelová zdůvodnila obavou z ruského vojenského útoku v případě zařazení Ukrajiny do MAP. „A co by bylo pak? Bylo by v roce 2018 představitelné, aby státy NATO zasáhly vojensky?“ řekla. Zdůraznila, že nebyla v názoru na ukrajinské členství v NATO sama, podobný měla podle ní i Francie. „Z mého pohledu bylo nutné pokusit se zvládnout konflikty s Ruskem mírovou cestou,“ dodala.

Hájí Nord Stream i přístup k migraci

V rozhovoru Merkelová obhajovala také projekt plynovodu Nord Stream 2, který považovala za způsob, jak získat pro německé hospodářství levný plyn. „Považovala jsem však Nord Stream 2 i za politicky smysluplný,“ řekla. Snahou podle ní bylo udržet kontakt s Ruskem tím, že mu umožní podílet se na německém blahobytu.

Merkelová v interview obhajovala svá politická rozhodnutí, včetně toho otevřít hranice syrským uprchlíkům v roce 2015. Kvůli tomuto kroku později čelila silné kritice. Řekla, že se chtěla řídit evropskými hodnotami. „Představa, že bychom například na německé hranici postavili vodní děla, byla pro mě strašlivá a stejně by to nepřineslo žádné řešení,“ řekla.

Měla tehdy podle svých slov před očima i obrázky ze západoněmeckého velvyslanectví v Praze v roce 1989. Také ve své knize srovnává situaci z roku 2015 s pádem komunistického režimu, kdy se na západoněmecké velvyslanectví v Praze uchýlily tisíce východoněmeckých uprchlíků, kteří se dožadovali povolení vycestovat na Západ.

„Samozřejmě jsem měla před očima obrázky, jak mohli uprchlíci z NDR z velvyslanectví ve zvláštních vlacích přes Drážďany vycestovat,“ uvedla. Tato vzpomínka však podle ní nebyla v roce 2015 klíčová. Za nesmysl označila, že by se při rozhodování v syrské uprchlické krizi řídila jakýmsi „východoněmeckým traumatem“.

V knize i rozhovoru se exkancléřka vyjádřila také k nedávným americkým prezidentským volbám. Když se dozvěděla, že je vyhrál republikán Donald Trump, přepadl ji podle jejích slov smutek. Bývalý a budoucí prezident USA podle ní je typem člověka, který zná jen vítěze a poražené a není ochoten přistoupit na scénář, že můžou vyhrát obě strany. „Čím více lidí bylo v místnosti, tím větší byl tlak na to, aby byl vítězem. Dá se s ním mluvit, každé setkání je ale souboj kdo s koho,“ uvedla.

Na dotaz, co po odchodu z funkce dělá, odpověděla: „Je spousta pěkných věcí: Cestování, setkávání s přáteli, čtení, relaxování.“ Dokázala by si podle svých slov však představit i to, že memoáry budou základem pro diskuse s mladými lidmi o demokracii, dějinách Německa a významu kompromisu v politice.