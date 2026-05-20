Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Berlínská nemocnice přijala Američana nakaženého ebolou, doprovázel ho konvoj

Autor: ,
  9:24
Berlínská nemocnice Charité přijala ve středu do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zvláštní letadlo přistálo na mezinárodním letišti u německé metropole krátce po půlnoci. Na izolační jednotku pacienta doprovodilo 60 policistů. Epidemie eboly, která propukla v Kongu a rozšířila se do sousední Ugandy, si už vyžádala přes 100 obětí.

Americký lékař se ebolou nakazil v konžské nemocnici. Německo jej přijalo na žádost Spojených států. Pečovat o něj budou lékaři na zvláštní izolační jednotce na Virchowově klinice v berlínské čtvrti Wedding.

Kolona policejních a hasičských vozů převáží do berlínské nemocnice Charité amerického pacienta nakaženého ebolou z Konga. (20. května 2026)
Demokratická republika Kongo ve střední Africe se potýká s epidemií eboly. (16. května 2026)
Kongo zpřísňuje zdravotní kontroly na hraničním přechodu Grande Barrier po potvrzení ohniska eboly. (18. května 2026)
Demokratická republika Kongo ve střední Africe se potýká s epidemií eboly. (16. května 2026)
19 fotografií

Vysoce specializované oddělení pro mimořádně nakažlivé choroby je schopné zvládat i situace s nejasnou biologickou, chemickou či radiologickou kontaminací. Prostory mají vlastní přístupy, uzavřenou vzduchotechniku s filtrací a nezávislou čističku odpadních vod.

Ebola se šíří rychleji, než WHO čekalo. Kongo hlásí přes 500 nakažených

„Pro spolkovou vládu je samozřejmé, že našim partnerům pomáháme,“ uvedla německá ministryně zdravotnictví Nina Warkenová. Německo má podle ní k dispozici pro tyto případy nejmodernější vybavení.

„O pacienty je postaráno nejlepším možným způsobem a zároveň jsou bezpečnostní opatření na nejvyšší úrovni,“ dodala ministryně.

Na přijetí Američana s podezřením na nákazu ebolou se připravuje také Česko. Rozhodl o něm ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po konzultaci s vládou. Podle Fakultní nemocnice Bulovka, kam americký lékař z Ugandy zamíří, nemá pacient podle posledních informací příznaky nemoci. Nemocnice očekává jeho přijetí ve středu ve večerních hodinách.

Lékaře s podezřením na ebolu vezou ve speciálním boxu, Bulovka ho přijme večer

Zprávy o tom, že v provincii Ituri na severovýchodě Konga propukla epidemie eboly, se objevily v pátek. Nemoc se ale zřejmě v zemi šíří už od dubna. Světová zdravotnická organizace (WHO) epidemii o víkendu označila za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu poté, co byly potvrzeny dva případy i v Ugandě.

Šíří se varianta viru Bundibugyo, proti které neexistuje očkování ani účinná léčba. Riziko šíření ve střední a východní Africe je považováno za vysoké. Čeští hygienici minulý týden uvedli, že riziko importu eboly do Česka je nízké.

Afrika má za sebou několik epidemií nemoci, jejíž smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nejhorší vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11 tisíc lidí. Ačkoliv proti některým kmenům eboly už existují účinné vakcíny, na současnou variantu Bundibugyo nezabírají.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

V Dozimetru vypovídá ředitel DPP Urbánek. Doprava funguje vynikajícím způsobem, uvedl

Ředitel pražského dopravního podniku Ladislav Urbánek (21. března 2025)

Také ve středu u obvodního soudu pro Prahu 9 pokračuje líčení v kauze Dozimetr, svědčí současný generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Ladislav Urbánek. V roce 2018, kam sahá...

20. května 2026,  aktualizováno  9:30

Berlínská nemocnice přijala Američana nakaženého ebolou, doprovázel ho konvoj

Kolona policejních a hasičských vozů převáží do berlínské nemocnice Charité...

Berlínská nemocnice Charité přijala ve středu do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zvláštní letadlo přistálo na mezinárodním letišti u německé metropole krátce po půlnoci. Na izolační...

20. května 2026  9:24

Vražda v Mírově míří k soudu. Propuštěný vězeň zabil už dřív, hrozí mu výjimečný trest

Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Kriminalisté ukončili vyšetřování loňské vraždy ženy v Mírově na Šumpersku, ze které je obviněn vězeň propuštěný krátce před činem z tamní věznice, kde si odpykával trest za vraždu spáchanou v roce...

20. května 2026  8:59,  aktualizováno  9:19

Útok na benzince. Násilník bil muže pěstí do hlavy, zraněný málem nepřežil

ilustrační snímek

Po brutálním útoku na benzince na Trutnovsku v noci na pondělí málem přišel o život osmatřicetiletý muž. Byl opilý a napadl jej jiný opilý muž. Podle policie ho zbil pěstmi do hlavy, po hodině ho...

20. května 2026  9:16

Lékaře s podezřením na ebolu vezou ve speciálním boxu, Bulovka ho přijme večer

Pražská Nemocnice na Bulovce (ilustrační snímek)

Do České republiky míří americký lékař s podezřením na nákazu ebolou. Převáží ho speciální letadlo v uzavřeném boxu podle mezinárodního bezpečnostního a hygienického protokolu. Podle úřadů i...

20. května 2026  8:02

Si přivítal Putina přehlídkou, dětmi s mávátky a salvou z děl. Stejně jako Trumpa

Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a čínský prezident Si Ťin-pching...

Čínský prezident Si Ťin-pching v Pekingu slavnostně přivítal ruského prezidenta Vladimira Putina, s nímž následně zahájil jednání zaměřená na další posílení vzájemných vztahů. Podle agentur má...

20. května 2026  7:21

Čech zemřel při lyžování v Kanadě, propadl se do ledovcové trhliny

Ledovec Athabasca v národním parku Jasper. (26. července 2022)

Při lyžování na ledovci v kanadských Skalistých horách zahynul minulý týden osmatřicetiletý Čech. Muž spadl do zhruba 25 metrů hluboké trhliny na ledovci Athabasca v národním parku Jasper. O neštěstí...

20. května 2026  6:25

EU se předběžně dohodla na zákonu k dohodě s USA o zrušení cel

ilustrační snímek

Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, jež má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA a je klíčovou součástí rámcové obchodní dohody s Washingtonem, která má...

20. května 2026  3:42,  aktualizováno  6:04

O co si přijel říct Putin do Číny. Si má teď nejlepší pozici mezi lídry na globálním poli

Premium
Staří známí. Putin absolvuje už svou 25. návštěvu Číny, na snímku s čínským...

Jen týden po čínsko-americkém summitu hostí dnes čínský vůdce Si Ťin-pching v Pekingu jiného globálního lídra – tentokrát blízkého spojence Vladimira Putina. A zatímco Peking nemá co ztratit, vládce...

20. května 2026

Kdo čeká na perfektní bydlení, často nekoupí nic, říká odborník na finance

Premium
Pavel Janeček, Royal Bridge Partners

Ceny nemovitostí zůstávají vysoko a mnoho lidí má pocit, že vlastní bydlení je stále méně dostupné. Podle Pavla Janečka z Royal Bridge Partners ale často nerozhodují jen peníze. „Lidé opakují chyby,...

20. května 2026

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Nákupní parky dál rostou. Míří hlavně do menších měst, nejvíce do dvou krajů

Premium
ilustrační snímek

Na konci roku 2025 tvořily nákupní parky téměř třetinu všech moderních maloobchodních ploch v zemi. Jen během loňska jich mnoho přibylo nebo se rozšířilo. Zatímco dřív dominovala velká obchodní...

20. května 2026

Válka ochromila jednu z nejbohatších zemí světa. Katar vzývá otevření Hormuzu

Kvůli mistrovství světa ve fotbale vybudovali organizátoři ve městě Lusail obří...

Íránské útoky a zastavení námořní přepravy paralyzovaly životně důležitý vývoz zemního plynu z Kataru. V zemi se tak zastavily plánované ekonomické změny, které si vláda předsevzala. Nyní se i přes...

20. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.