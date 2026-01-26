Kritici v nich vidí gestapo. AfD chce imigrační agenty po vzoru USA i v Bavorsku

  19:49
Bavorská organizace Alternativy pro Německo (AfD) navrhuje zřízení zvláštní policejní formace po vzoru amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE), která by vyhledávala žadatele o azyl a organizovala jejich deportace. Návrh zahrnuje i zákaz vycházení nebo povinné veřejně prospěšné práce.
Američtí federální agenti zasahují v Minneapolisu. (21. ledna 2026)

Američtí federální agenti zasahují v Minneapolisu. (21. ledna 2026)

Strana plány popsala v interním materiálu, který se podle listu Süddeutsche Zeitung o víkendu dostal k médiím. AfD v něm navrhuje vytvořit specializovaný tým v rámci bavorských bezpečnostních složek. Jeho úkolem má být pátrání po lidech, kteří musí opustit Německo, a koordinace jejich vyhošťování. AfD v dokumentu ICE výslovně zmiňuje.

Strana navrhuje také další restriktivní opatření. Všichni žadatelé o azyl by podle ní měli povinně vykonávat veřejně prospěšné práce a dodržovat večerní zákaz vycházení, což by podle předsedkyně poslanecké frakce AfD Katrin Ebnerové-Steinerové „vedlo ke zvýšení veřejné bezpečnosti“.

Laskavá duše, vzpomínají na zastřeleného z Minneapolisu. Měl mobil, ne zbraň, tvrdí

Změny se mají dotknout i školství. Strana chce vyčlenit děti migrantů se slabou znalostí němčiny z běžných tříd a přesunout je do zvláštních zařízení. AfD si rovněž přeje nahradit náboženskou výuku pro tyto děti takzvanou „kulturní a hodnotovou výchovou“, která má podle poslance Markuse Walbrunna omezit nedisciplinovanost a násilí ve školách.

Odkaz na ICE budí kontroverze. V USA v posledních týdnech sílí kritika zásahů úřadu, které doprovází demonstrace i politické rozepře. Kritici počínání ICE přirovnávají k praktikám nacistického gestapa. Učinili tak mimo jiné guvernér Minnesoty Tim Waltz či podcaster Joe Rogan.

Jako gestapo, kritizuje Springsteen imigrační agenty v USA. Zastřelené věnoval píseň

Američany o víkendu šokovalo zastřelení 37letého Alexe Prettiho federálními imigračními agenty v Minneapolisu. Pretti, který byl zdravotník a staral se o válečné veterány, byl zastřelen necelé tři týdny poté, co agent ICE, rovněž v Minneapolisu, zastřelil 37letou Renée Goodovou.

Bavorský premiér a předseda konzervativní CSU Markus Söder se od návrhu AfD distancoval. Prohlásil, že model inspirovaný ICE nechce zavádět ani v Bavorsku, ani jinde v Německu.

„Zvrácenost.“ Agenti ICE v Minneapolisu zadrželi další dítě, dvouletou holčičku

Podle Södera má spolková země dostatečné bezpečnostní nástroje v rámci platného práva a není důvod přebírat americké postupy. „AfD svými návrhy zbytečně vyvolává nejistotu a rozděluje společnost,“ konstatoval.

V Bavorsku se 8. března budou konat komunální volby. AfD v loňských volbách do Spolkového sněmu získala 20,8 procenta hlasů a nyní je nejsilnější opoziční stranou v Německu. Podle aktuálních průzkumů by dosáhla na 24 až 27 procent hlasů. Spolkové volby by podle některých sondáží mohla vyhrát. Německá civilní tajná služba loni v květnu označila AfD za prokazatelně pravicově extremistickou stranu.

26. ledna 2026

