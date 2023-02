Přilepil jsem se. Německého aktivistu museli od soudu vynést i se stolem

„Přilepil jsem se. Musím to udělat, protože musíme mluvit o klimatickém nouzovém stavu,“ zvolal třiadvacetiletý Henning Jeschke v soudní síni. „Je mi to líto. Musím to udělat,“ dodal, zatímco se natáčel. Skupina později zveřejnila snímek na Twitteru.

Soudce zavolal justiční stráž, a když mu Jeschke opakovaně skákal do řeči, mladíka vykázal. Strážní museli aktivistu vynést z budovy i se stolem dlouhým 1,2 metru. Naposledy byl viděn, jak v doprovodu dalších lidí čeká na autobusové zastávce stále s rukou přilepenou ke stolu. Proces mezitím pokračoval, další líčení bylo stanoveno na 9. března.

Aktivisté skupiny Poslední generace v posledních měsících zintenzivnili protesty, kterými chtějí veřejnost a vládu přinutit k ráznější ochraně klimatu. Odmítají těžbu fosilních paliv a demonstrují například za snížení povolené rychlosti v dopravě. Při svých akcích se mimo jiné lepidlem lepí k silnicím, ranvejím či uměleckým dílům.

Soudní proces se týká několika akcí skupiny z roku 2022, na kterých se Jeschke podle obžaloby podílel. Berlínské státní zastupitelství aktivistu viní z nátlaku, kladení odporu policistům a nebezpečného narušování dopravy. Protože aktivista odmítl za své činy zaplatit pokutu, případ se dostal k soudu.