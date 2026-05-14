Německo potají spolupracuje s Tálibánem na deportacích, řídí se návrhem AfD

O věci píše také aktivistické hnutí Campact, podle kterého se na pořad dne dostal dříve odmítnutý návrh Alternativy pro Německo (AfD).
Strana , jež je největší opoziční silou v Německu a kterou německá tajná služba BfV loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, loni v listopadu v jednom z parlamentních výborů navrhovala, aby Berlín zastavil veškeré programy na přijímání Afghánců a nezdráhal se kontaktů s Tálibánem.
Návrh AfD tehdy všechny ostatní stranické kluby odmítly, ale nynější vládní koalice konzervativní unie CDU/CSU a sociálních demokratů SPD se jím dnes podle Campactu řídí.
„Deportace za každou cenu? Německo spolupracuje s Tálibánem,“ uvedla před týdnem veřejnoprávní stanice WDR. Podle ní Německo od loňského léta deportovalo do Afghánistánu 138 lidí. „Do země, kde je u moci teroristická organizace,“ poznamenala stanice. Poukázala na to, že v této asijské zemi je kritická obzvláště situace žen.
Před týdnem odletělo z Lipska přes Turecko do Kábulu 25 Afghánců. Spolkové ministerstvo vnitra uvedlo, že všichni tito vyhoštění lidé v Německu spáchali trestné činy. Dobrindt k deportacím poznamenal, že se je nyní daří uskutečňovat takřka každý týden. Dodal, že se s příslušnými zástupci v Afghánistánu podařilo uzavřít dohody, které fungují.
Dobrindt podle WDR hovoří o dohodě, nikoli o spolupráci. Podle kritiků kontaktů s Tálibánem v tom ale rozdíl není.
Tálibán nabízí stáže na afghánském konzulátu
Ačkoli Německo formálně vládu Tálibánu neuznává, spolupráci tohoto radikálního hnutí však při deportacích potřebuje. WDR či Tagesschau uvádějí, že pod kontrolu Tálibánu se dostaly afghánské velvyslanectví v Berlíně a generální konzulát v Bonnu.
Afghánský konzulát nyní hledá zájemce o stáže, konkrétně absolventy a studující vysokých škol, a to muže i ženy. Reportér veřejnoprávní regionální stanice NDR Peter Hornung, který se dlouhodobě věnuje zpravodajství o Tálibánu, to označil za špatný vtip, kdy se radikálové chovají jako vlci v rouše beránčím.
O inzerátech na stáže na afghánském konzulátu ve středu informoval i bulvární deník Bild, podle kterého taková nabídka vyvolává kroucení hlavy.
„Němci nyní mohou na stáž k Tálibánu – a navíc v Německu!“ napsal deník. Poznamenal, že se na konzulátu dotazoval, zda místa stážistů mohou získat i ženy, židé a křesťané, ale odpovědi se nedočkal.
Rusko už navázalo plnohodnotné partnerství
Od doby, kdy Tálibán v roce 2021 převzal kontrolu nad Afghánistánem, usiluje toto radikální hnutí o mezinárodní uznání svého režimu; navázalo diplomatické styky například s Čínou a Spojenými arabskými emiráty.
Plnohodnotné partnerství s Tálibánem ve čtvrtek oznámilo Rusko, které k rozšíření spolupráce s Kábulem vyzvalo i další státy.
Tálibán po převzetí moci zpočátku sliboval umírněnější vládu než během své první vlády v letech 1996 až 2001, ale krátce po převzetí moci začal prosazovat striktní výklad islámského práva. Ženy mají mimo jiné zakázáno vykonávat většinu pracovních pozic a vstupovat na veřejná místa, jako jsou parky, lázně a tělocvičny. Mladé dívky se nesmějí vzdělávat ve školách po ukončení šesté třídy.