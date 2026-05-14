Německo potají spolupracuje s Tálibánem na deportacích, řídí se návrhem AfD

Autor:
  15:09
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt v poslední době potají zintenzivnil spolupráci s diplomaty radikálního afghánského vládního hnutí Tálibán, aby dosáhl četnějších deportací neúspěšných afghánských žadatelů o azyl do vlasti. Informoval o tom německý portál Tagesschau.
Německá policie odvádí v Lipsku do letadla Afghánce určené k deportaci do Kábulu. (26. února 2026) | foto: CTK / imago stock&people / Bundespolizei/dts Nachrichtenagentur ČTK

O věci píše také aktivistické hnutí Campact, podle kterého se na pořad dne dostal dříve odmítnutý návrh Alternativy pro Německo (AfD).

Strana , jež je největší opoziční silou v Německu a kterou německá tajná služba BfV loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, loni v listopadu v jednom z parlamentních výborů navrhovala, aby Berlín zastavil veškeré programy na přijímání Afghánců a nezdráhal se kontaktů s Tálibánem.

Návrh AfD tehdy všechny ostatní stranické kluby odmítly, ale nynější vládní koalice konzervativní unie CDU/CSU a sociálních demokratů SPD se jím dnes podle Campactu řídí.

„Deportace za každou cenu? Německo spolupracuje s Tálibánem,“ uvedla před týdnem veřejnoprávní stanice WDR. Podle ní Německo od loňského léta deportovalo do Afghánistánu 138 lidí. „Do země, kde je u moci teroristická organizace,“ poznamenala stanice. Poukázala na to, že v této asijské zemi je kritická obzvláště situace žen.

Před týdnem odletělo z Lipska přes Turecko do Kábulu 25 Afghánců. Spolkové ministerstvo vnitra uvedlo, že všichni tito vyhoštění lidé v Německu spáchali trestné činy. Dobrindt k deportacím poznamenal, že se je nyní daří uskutečňovat takřka každý týden. Dodal, že se s příslušnými zástupci v Afghánistánu podařilo uzavřít dohody, které fungují.

Dobrindt podle WDR hovoří o dohodě, nikoli o spolupráci. Podle kritiků kontaktů s Tálibánem v tom ale rozdíl není.

Ačkoli Německo formálně vládu Tálibánu neuznává, spolupráci tohoto radikálního hnutí však při deportacích potřebuje. WDR či Tagesschau uvádějí, že pod kontrolu Tálibánu se dostaly afghánské velvyslanectví v Berlíně a generální konzulát v Bonnu.

Afghánský konzulát nyní hledá zájemce o stáže, konkrétně absolventy a studující vysokých škol, a to muže i ženy. Reportér veřejnoprávní regionální stanice NDR Peter Hornung, který se dlouhodobě věnuje zpravodajství o Tálibánu, to označil za špatný vtip, kdy se radikálové chovají jako vlci v rouše beránčím.

O inzerátech na stáže na afghánském konzulátu ve středu informoval i bulvární deník Bild, podle kterého taková nabídka vyvolává kroucení hlavy.

„Němci nyní mohou na stáž k Tálibánu – a navíc v Německu!“ napsal deník. Poznamenal, že se na konzulátu dotazoval, zda místa stážistů mohou získat i ženy, židé a křesťané, ale odpovědi se nedočkal.

Od doby, kdy Tálibán v roce 2021 převzal kontrolu nad Afghánistánem, usiluje toto radikální hnutí o mezinárodní uznání svého režimu; navázalo diplomatické styky například s Čínou a Spojenými arabskými emiráty.

Plnohodnotné partnerství s Tálibánem ve čtvrtek oznámilo Rusko, které k rozšíření spolupráce s Kábulem vyzvalo i další státy.

Tálibán po převzetí moci zpočátku sliboval umírněnější vládu než během své první vlády v letech 1996 až 2001, ale krátce po převzetí moci začal prosazovat striktní výklad islámského práva. Ženy mají mimo jiné zakázáno vykonávat většinu pracovních pozic a vstupovat na veřejná místa, jako jsou parky, lázně a tělocvičny. Mladé dívky se nesmějí vzdělávat ve školách po ukončení šesté třídy.

