  13:47
Afghánec, který letos v lednu zaútočil v parku v bavorském městě Aschaffenburg nožem na skupinu dětí a dva lidi zabil, bude umístěn na uzavřené oddělení psychiatrické nemocnice. Ve čtvrtek o tom rozhodl soud. Podle znaleckého posudku je muž psychicky nemocný, trpí paranoidní schizofrenií a v době činu byl nepříčetný.

Osmadvacetiletý neúspěšný žadatel o azyl z Afghánistánu 22. ledna v parku Schöntal v Aschaffenburgu zaútočil na skupinu dětí ze školky. Zabil dvouletého chlapce marockého původu a také 41letého kolemjdoucího, který byl na procházce s vlastním dítětem a snažil se pomoci.

Snímek z videa zachycuje afghánského obžalovaného Enamullaha O. při příjezdu do soudní síně v Aschaffenburgu. (30. října 2025)
V bavorském Aschaffenburgu začal proces s Afgháncem, který v lednu zaútočil v parku nožem na skupinu dětí a dva lidi zabil. (16. října 2025)
V bavorském Aschaffenburgu začal proces s Afgháncem, který v lednu zaútočil v parku nožem na skupinu dětí a dva lidi zabil. (16. října 2025)
V bavorském Aschaffenburgu začal proces s Afgháncem, který v lednu zaútočil v parku nožem na skupinu dětí a dva lidi zabil. (16. října 2025)
Další dva lidi, dvouletou dívku ze Sýrie a 73letého Němce, útočník zranil. Devětapadesátiletá vychovatelka si v nastalém chaosu zlomila zápěstí.

Začal soud s Afgháncem, který zabíjel v Aschaffenburgu. Čin blázna, řekl obhájce

Už krátce po činu vyšetřovatelé nalezli indicie, jež naznačovaly, že je Afghánec psychicky nemocný, mimo jiné objevili léky v jeho ubytovně, které ale muž bral značně nepravidelně. Podle později vypracovaného znaleckého posudku není psychické onemocnění přechodné a je vysoce pravděpodobné, že by muž mohl páchat i další „krajně agresivní činy“.

Afghánec čelil obžalobě z vraždy a pokusu o ni, ze zabití a pokusu o něj a z ublížení na zdraví. Politický či náboženský motiv prokuratura vyloučila.

Vzhledem ke zdravotnímu stavu obžalovaného soud ve čtvrtek rozhodl, že bude umístěn na uzavřené oddělení psychiatrické nemocnice, a to na neurčito. Předtím se pro to v závěrečných řečech vyslovily obžaloba i obhajoba. Umístění na psychiatrii se každý rok přezkoumává.

Afghánec v Německu ubodal dítě u školky, usmrtil i muže, jenž je chránil

Už na počátku procesu v polovině října obhájce Jürgen Vongries označil útok svého klienta za „čin blázna“. Afghánec podle něj slyšel v osudný den v hlavě hlasy a na samotný čin si vzpomíná jen matně. Oběti byly náhodné, proč si vybral zrovna skupinu malých dětí, je podle obhájce nejasné. „Právě na tuto otázku nebudeme moci dát odpověď,“ řekl.

Jeho klient je podle něj velmi nemocný muž, který si od činu dělá výčitky. Zhruba 30 centimetrů dlouhý nůž, jímž útočil, si Afghánec podle Vongriese vzal s sebou z ubytovny, protože měl strach, že ho někdo napadne. „Měl v hlavě ďábla, který s ním hodně mluvil,“ dodal obhájce.

Případ ovlivnil volby

Případ z Aschaffenburgu výrazně zasáhl do kampaně před únorovými předčasnými spolkovými volbami. Využila jej protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD).

Předák konzervativní unie CDU/CSU Friedrich Merz v přímé reakci na útok vystoupil s takzvaným pětibodovým plánem, který obsahoval požadavek na trvalé kontroly německých hranic, důslednější deportace či odmítání migrantů bez dokumentů přímo na hranici, i kdyby měli právo na mezinárodní ochranu.

Ráz našich měst se musí změnit, souhlasí většina Němců s Merzem

CDU/CSU volby vyhrála, Merz se stal na počátku května kancléřem a jeho ministr vnitra Alexander Dobrindt den po nástupu do funkce skutečně nechal zpřísnit režim na německých pozemních hranicích.

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Dálnici D5 na Plzeňsku zablokovala nehoda kamionu, za jízdy mu upadlo kolo

Dálnici D5 u Blatnice na Plzeňsku zablokovala ve čtvrtek ráno na 98. kilometru ve směru na Rozvadov nehoda kamionu. Souprava skončila na boku poté, co za jízdy upadlo kolo. Před místem havárie se...

30. října 2025  6:32,  aktualizováno  13:21

Testy Burevestniku a Poseidonu nejsou jaderné, reaguje Kreml na nařízení Trumpa

Zkoušky zbraní Burevestnik a Poseidon nelze považovat za testy jaderných zbraní, prohlásil ve čtvrtek mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Dodal, že pokud někdo k takovým zkouškám přistoupí, Rusko zareaguje...

30. října 2025  13:12

