Útočníka z Aschaffenburgu úřady dobře znaly, napadal policisty i Ukrajinky

Seznam provinění shromážděný státním zastupitelstvím v Aschaffenburgu ukazuje, že psychicky nevyrovnaný osmadvacetiletý muž byl nebezpečný okolí i sám sobě, uvádí list Die Welt, který jej má k dispozici.

V květnu 2024 Enamullah O. navštívil okresní policejní stanici v Aschaffenburgu, aby požádal o nespecifikovanou pomoc. Náhle tehdy rukou udeřil jednu policistku. Její kolegové jí přispěchali na pomoc a srazili ho k zemi.

Během potyčky se mu podařilo popadnout pouzdro na zbraň jednoho z policistů a odjistil i pojistku. Strážci zákona mu nasadili pouta, tři z nich ale zranil. Údajně byl pod vlivem marihuany.

Následující měsíc Afghánec znovu vzbudil rozruch. Na hlavním nádraží v Aschaffenburgu se svlékl. Zničil též nádobu na posypový materiál.

Do hledáčku úřadů se dostal opět v srpnu. Ve městě Alzenau, které se nachází u Aschaffenburgu a kde pobýval v azylovém domě, měl dopravní nehodu, přičemž poškodil auto. Když policie dorazila na místo, nejdříve spolupracoval, následně však bušil hlavou do země. Policisté jej kvůli riziku sebepoškození odvezli do nemocnice. Během cesty kopl zdravotníka a jednoho strážce zákona.

Státní zastupitelství dospělo k závěru, že vydat na něj zatykač by bylo „nepřiměřené“. I květnový incident podle něj nebyl dostatečným důvodem, aby ho úřady umístily natrvalo do psychiatrické léčebny. Byl tam dočasně jen v lednu a květnu.

Útoky na uprchlice

Bulvární deník Bild zmiňuje případ, kdy v srpnu v azylovém domě v Alzenau pořezal Ukrajinku. Její krajanka listu sdělila, že Afghánec měl často nepříčetný pohled a byl na drogách. Ukrajinka zavolala policii, ale Enamullah na ubytovně zůstal.

Podle portálu T-Online státní zastupitelství v Aschaffenburgu tento případ nezná. Vrchní státní zástupce Marco Schmitt uvedl, že je to „samozřejmě předmětem dalšího vyšetřování“.

Web magazínu Focus uvádí, že Enamullah škrtil i jinou Ukrajinku z azylového domu. Okresní soud ve Schweinfurtu potvrdil, že 4. března 2023 na podezřelého vydal trestní příkaz za napadení člověka v azylovém centru. Afghánec dostal pokutu v nezveřejněné výši. Není jasné, o jaký druh napadení přesně šlo.

V prosinci 2024 požádal o návrat do vlasti. Podle okresního soudu v Aschaffenburgu byl od prosince pod dohledem, protože kvůli svému psychickému stavu nebyl schopen spravovat své právní záležitosti. Na dohodnutou schůzku se svým opatrovníkem se ovšem nedostavil.

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann uvedl, že po středečním smrtelném útoku policisté nalezli v Afgháncově bytě léky. Ministr dodal, že úřady musí přezkoumat kritéria, podle kterých jsou psychicky narušení lidé propouštěni z klinik, protože událost v Aschaffenburgu ukazuje, „jak nebezpečná taková situace může být“.

Bavorští zemští politici z konzervativní CSU a vládní politici z řad SPD a Zelených se po útoku vzájemně obviňovali ze selhání a zodpovědnosti za nevyhoštění Afghánce. Problém opakovaných útoků migrantů s psychickými potížemi, kteří páchají v Německu vraždy, se stal jedním z horkých témat nastávajících únorových předčasných parlamentních voleb.