Nacismus je minulost, buďte zas hrdí Němci! Muskův projev k AfD pobouřil Židy

Elona Muska, který promluvil prostřednictvím živého videopřenosu, přivítaly bouřlivé ovace zhruba 4 500 příznivců AfD, kteří se v sobotu sešli ve východoněmeckém městě Halle. „Existuje příliš velký důraz na vinu z minulosti a musíme se přes to přenést,“ prohlásil při projevu Musk.

Je čas, aby se Německo „posunulo dál“ od „viny z minulosti“, pokračoval na mítinku strany, která dlouhodobě kritizuje „kulturu připomínání“. Ta podle extrémní pravice vytváří společnost zakořeněnou ve vině za zločiny spáchané nacisty a údajně oslabuje německého ducha. „Děti by neměly nést vinu za hříchy svých rodičů, natož svých prarodičů,“ burcoval dav nejbohatší muž planety.

Vyjádřil se také k silně polarizující otázce migrace. „Je dobré být hrdý na německou kulturu, německé hodnoty a neztratit je v jakémsi multikulturalismu, který všechno ředí,“ dodal poradce znovu zvoleného amerického prezidenta Trumpa.

Předsedkyni strany a kandidátce na kancléřku Alici Weidelové Musk zopakoval, že AfD je „největší nadějí“ Německa v nadcházejících předčasných volbách, konajících se 23. února.

Zdůraznil podobnosti mezi politickou situací ve Spojených státech a globální dopad, který by volby v Německu mohly mít. „Myslím, že by to mohlo rozhodnout o osudu celé Evropy, možná i světa,“ dodal Musk.

AfD rostou preference, nedávno se stala první krajně pravicovou stranou, která vyhrála zemské volby v Německu od doby nacismu. Daří se jí i v průzkumech veřejného mínění před nadcházejícími volbami. Zároveň je strana kritizována za svůj neústupný protiimigrační postoj. Mimo to ji německé bezpečnostními služby označily za podezřelou extremistickou organizaci.

Pobouření židovské komunity

„Připomínání a uznání temné minulosti této země a jejího lidu by mělo být klíčové při formování německé společnosti,“ uvedl Dani Dayan, předseda Jad Vašem, Světového centra pro připomínku holokaustu, na platformě X, kterou Musk vlastní. Podle Dayana je opomínání tohoto úsilí urážkou obětí nacismu a jasným nebezpečím pro demokratickou budoucnost Německa.

„Nikdo dětem nevyčítá nacistické zločiny,“ reagoval Steffen Seibert, německý velvyslanec v Izraeli. „Chceme, aby vyrůstaly informované, odpovědné a aby se poučily z lekcí z německé minulosti.“

Muskovy výroky odsoudil i polský premiér Donald Tusk před akcí k připomenutí 80. výročí osvobození nechvalně známého nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz.

„Slova, která jsme slyšeli na sjezdu AfD o ‚Velkém Německu‘ a ‚nutnosti zapomenout na německou vinu za nacistické zločiny‘, zněla příliš povědomě a zlověstně,“ napsal Tusk v neděli na sociálních sítích. „Zvláště jen pár hodin před výročím osvobození Osvětimi.“

Protesty proti krajní pravici

Mezitím, co se konal mítink AfD, v ulicích Berlína a dalších měst protestovaly proti straně desítky tisíc Němců. V Kolíně nad Rýnem se podle policie demonstrace účastnilo až 40 tisíc lidí, uvedla agentura Associated Press.

Přibližně 35 tisíc demonstrantů se sešlo u ikonické Braniborské brány v Berlíně, kde zpívali protifašistické písně, nesli transparenty odsuzující AfD.

„Ti, kdo podněcují rasismus a útočí na ochranu klimatu, nejenže vedou kampaň, ale ohrožují životy,“ řekla podle AP klimatická aktivistka Luisa Neubauerová.