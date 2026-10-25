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Otočka šéfky AfD. Extremistu kritizovala, nyní by jí nevadil ani jako ministr

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  15:07
Spolupředsedkyně německé strany Alternativa pro Německo (AfD) Alice Weidelová...

Spolupředsedkyně německé strany Alternativa pro Německo (AfD) Alice Weidelová (2. září 2024) | foto: Reuters

Hlavní kandidát pravicové Alternativy pro Německo (AfD) Björn Höcke (1. září...
Spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová. (6. září 2026)
Lídr durynské Alternativy pro Německo (AfD) Björn Höcke prochází kolem...
Vedoucí kandidát Alternativy pro Německo (AfD) v Durynsku Björn Höcke (1. září...
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Uniklá interní korespondence nacionalistické Alternativy pro Německo (AfD) odhaluje zákulisní informace o vztahu spolupředsedkyně strany Alice Weidelové a jejího durynského lídra Björna Höckeho. Zatímco dnes Weidlová Höckeho označuje za vhodného kandidáta do vlády, před lety volala po jeho vyloučení, mimo jiné kvůli jeho odkazům na nacistickou ideologii.

Informace o tom, co se řešilo za zavřenými dveřmi AfD, zejména v letech 2015 až 2019, se na veřejnost dostávají po masivním kybernetickém útoku na stranu. V září při něm uniklo přes 421 tisíc e-mailů. Přestože opoziční strana označuje uniklá data za staré a nezajímavé detaily, jejich obsah nabízí vhled do tehdejších vnitrostranických sporů, které popsal deník Politico.

Weidelová v současnosti veřejně chválí Höckeho vůdčí schopnosti a prohlašuje, že by byl vhodným kandidátem na post ve spolkové vládě. Svou tehdejší snahu o jeho vyloučení o označuje za přehnanou. Mezi lety 2015 a 2017, kdy byla ve vedení strany relativně novou tváří, se ale s vůči klíčové postavě národoveckého křídla strany opakovaně ostře vymezovala.

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Z korespondence, kterou prostudoval německý deník WELT, vyplývá, že politička vyjadřovala znepokojení z Höckeho tehdejšího rostoucího vlivu. Vadilo jí zejména to, že prosazoval etnicky definovaný německý nacionalismus čerpající z myšlenek spojených s nacistickou érou, informoval list.

Už v říjnu 2015 Weidelová varovala kolegy před přibližováním strany k protiislámskému pouličnímu hnutí Pegida či k neonacistické Národně demokratické straně Německa (dnes Die Heimat neboli Vlast). Upozorňovala, že tato spojení mohou AfD připravovat o podporu konzervativních voličů, které se snaží oslovit.

„Na západě zcela ztrácíme hlavní proud konzervativních voličů kvůli naší blízkosti k Pegidě a na východě kvůli NPD,“ napsala tehdy.

Tentýž rok kritizovala také Höckeho projev, ve kterém proti sobě stavěl dva typy lidí: „život potvrzující africký expanzivní typ“ a „sebe popírající evropským typ, který jen zabírá místo“.

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Výrok označila za velmi problematický, protože šlo o „rasové uvažování“. Federálnímu výboru tehdy napsala, že je to zásadně špatné. „A prosím, ušetřete mě těch obvyklých výmluv typu ‚takhle to nebylo myšleno‘. Už to nemůžu poslouchat,“ zdůraznila Weidelová.

V další konverzaci varovala, že extremisté záměrně stírají hranici mezi AfD a neonacistickou politikou, čímž „v hrůze“ odhánějí umírněné konzervativce. Také se obávala, že by rétorika předsedy zemské frakce mohla dostat stranu pod drobnohled Spolkového úřadu pro ochranu ústavy – domácí zpravodajské služby, která sleduje ohrožení ústavního pořádku.

„Někteří členové naší strany se zdají spěchat s tím, aby AfD – ať už záměrně, či nikoli – uvrhli do zapomnění,“ psala v reakci na Höckeho vystupování.

V korespondenci také reagovala také na projev, který Höcke pronesl před mládežnickou organizací AfD v lednu 2017. Berlínský památník holocaustu v něm nazval „památníkem hanby“ a kritizoval snahy země vyrovnat se s nacistickou minulostí.

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Sama Weidlová následně podala návrh na vyloučení Höckeho ze strany. Jak zjistil WELT, politika v něm obviňovala například z „používání slovníku Adolfa Hitlera.“

Ve vnitřní zprávě také vyzvala kolegy, aby si uvědomili důsledky Höckeho vyjadřování. „Probuďte se už konečně,“ napsala a varovala před „výbušnou silou dvojznačností“ v jeho projevu.

Utlumení sporů před kandidaturou

Z uniklé korespondence nicméně vyplývá, že Weidelová svůj návrh v době, kdy se v roce 2017 chystala jako hlavní kandidátka vést stranu do spolkových voleb, zablokovala. Odůvodnila to tím, že další kontroverze by straně uškodily. Höcke následně uznal, že jeho projev byl chybou, a požádal vedení, aby návrh proti němu stáhlo. Weidlová jeho dopis veřejně přijala jako pozitivní signál.

V současnosti už Weidelová Höckeho veřejně nekritizuje. Naopak ve svých vyjádřeních oceňuje jeho vedení v Durynsku.

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Spolu s e-maily uniklo v rámci útoku také zhruba 48 tisíc dokumentů. Hackeři, kteří materiál tento týden zveřejnili, sdělili prostřednictvím anonymního mluvčího deníku Die Zeit, že útok nebyl „politicky“ motivován „v tom smyslu, že by podporovali jinou stranu“. Údajně chtěli zpřístupněním odcizeného materiálu podpořit transparentnost a veřejnou odpovědnost, píše server.

Strana AfD potvrdila incident a označila ho za „útok na německý stranický systém, a tedy i na samotnou demokracii“.

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