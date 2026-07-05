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AfD povládne, míní spolušéfka Weidelová. Strana se neshodne na duhových rodinách

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  17:46
Spolupředsedkyně německé strany AfD Alice Weidelová vystupuje na sjezdu strany...

Spolupředsedkyně německé strany AfD Alice Weidelová vystupuje na sjezdu strany v Erfurtu. (5. července 2026) | foto: Karina HesslandReuters

Spolupředsedové německé strany AfD Tino Chrupalla a Alice Weidelová reagují na...
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Alternativa pro Německo (AfD) bude po zářijových zemských volbách vládnout. V projevu na závěr sjezdu strany v Erfurtu to v neděli řekla její spolupředsedkyně Alice Weidelová. Dvoudenní sjezd AfD doprovázely protesty. V sobotu se na nich sešlo podle policie 31 tisíc lidí, v neděli byla účast výrazně nižší.

V září se budou konat volby ve východoněmeckých spolkových zemích Sasku-Anhaltsku a v Meklenbursku-Předním Pomořansku. AfD podle průzkumů oboje vyhraje, její sasko-anhaltský lídr Ulrich Siegmund má přitom reálnou šanci, že se stane prvním zemským premiérem z AfD.

Volit budou v září nové vedení města rovněž obyvatelé Berlína. AfD by podle posledního průzkumu mohla obsadit třetí příčku a zdvojnásobit svůj zisk z posledního hlasování.

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„Budeme vládnout,“ řekla v závěrečném projevu sjezdu s odkazem na podzimní volby Weidelová. „Musíme se konečně dostat z opozice,“ řekl spolupředseda strany Tino Chrupalla. AfD podle něj opět postaví Německo na nohy. Weidelovou i Chrupallu delegáti sjezdu v sobotu potvrdili ve funkci na další dva roky.

V sobotu sjezd provázely v ulicích Erfurtu velké demonstrace, na které podle policie dorazilo 31 tisíc lidí. Podle organizátorů jich ale bylo až 50 tisíc. Policie v neděli uvedla, že se demonstrace v naprosté většině obešly bez incidentů. Nedělní protesty už byly výrazně menší než ty sobotní. Jejich bilanci zatím policie nezveřejnila. K protestům proti AfD vyzvaly odbory, různé iniciativy nebo aktivistické skupiny, ale i někteří politici.

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AfD je v současnosti největší opoziční stranou v německém Spolkovém sněmu. V loňských předčasných parlamentních volbách získala 20,8 procenta hlasů. Současné průzkumy jí připisují 26 až 29 procent. Volby by tak nyní strana vyhrála.

Loni v květnu Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), který má pravomoci civilní tajné služby, označil AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se kvůli tomu obrátila na soud a ten nařídil, aby ji BfV přestal takto označovat do definitivního soudního verdiktu. Nedávno zveřejněný odborný posudek konstatoval, že by návrh na zákaz strany měl u ústavního soudu naději na úspěch.

„Harmonickou rodinu tvoří matka, otec a děti“

Na víkendovém sjezdu chtěla AfD především ukázat jednotu. Podle komentátorů se jí to z velké části podařilo, přece jen ale bylo znát, že na některé věci mají členové strany odlišné názory.

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Sasko-anhaltská odnož AfD si například do programu před zářijovými volbami napsala, že „harmonickou rodinu tvoří matka, otec a děti“ a že taková rodina je „prokazatelně nejlepším předpokladem pro dobrý a zdravý vývoj dítěte“. Sama Weidelová má přitom manželku původem ze Srí Lanky, se kterou vychovává ve Švýcarsku dvě děti.

„Můžou si tam napsat, co chtějí. Můj život vypadá jinak,“ řekla k tomu Weidelová stanici RTL/ntv. „Moje děti mají tu nejlepší výchovu, ty nejlepší předpoklady... Ke stejnopohlavním párům je třeba přistupovat rovnoprávně,“ dodala.

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