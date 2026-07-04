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Možný vítěz voleb v Německu si volí vedení, ulice zaplnily tisíce odpůrců AfD

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  9:47
Aktivisté protestují proti sjezdu německé strany AfD v Erfurtu. (4. července...

Aktivisté protestují proti sjezdu německé strany AfD v Erfurtu. (4. července 2026) | foto: Ebrahim NorooziAP

Delegáti přicházejí na sjezd německé strany AfD v Erfurtu. (4. července 2026)
Aktivisté protestují proti sjezdu německé strany AfD v Erfurtu. (4. července...
Demonstranti se shromažďují před sjezdem německé strany AfD v Erfurtu. (4....
Policisté se střetávají s aktivisty protestujícími proti sjezdu německé strany...
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Zhruba 20 tisíc demonstrantů protestuje v ulicích východoněmeckého Erfurtu proti sjezdu strany Alternativa pro Německo (AfD). Cílem demonstrantů bylo zabránit účastníkům dostat se do výstavní haly, kde se stranická akce koná. Sjezd nicméně začne podle plánu v 10:00, už 7:30 totiž bylo na místě 540 z celkových 600 delegátů.

AfD je největší opoziční stranou v Bundestagu. V loňských předčasných parlamentních volbách získala 20,8 procenta hlasů. Současné průzkumy jí připisují 26 až 29 procent. Volby by tak nyní strana vyhrála.

V sobotu by měli delegáti volit nové vedení. Očekává se, že spolupředsedy zůstanou Alice Weidelová a Tino Chrupalla. Do funkce místopředsedy by se mohl nově dostat Stefan Möller, blízký spolupracovník Björna Höckeho, který je vůdčí postavou radikálního národoveckého křídla strany.

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Zatímco noc byla podle policie v Erfurtu klidná, od časného rána se v ulicích shromažďují demonstranti. Podle policie jich je už 20 tisíc. Před sjezdem policie odhadovala, že do durynské metropole mohlo přijet protestovat až 50 tisíc lidí.

Několik míst v centru města protestující zcela zablokovali. Neprůjezdná byla kvůli blokádě dočasně také dálnice A71, která vede kolem města. K protestům proti AfD vyzvaly odbory, různé iniciativy a aktivistické skupiny, ale i někteří politici. Policie apelovala, aby byly demonstrace pokojné.

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Loni v květnu Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), který má pravomoci civilní tajné služby, označil AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se kvůli tomu obrátila na soud a ten nařídil, aby ji BfV přestal takto označovat do definitivního soudního verdiktu. Nedávno zveřejněný odborný posudek konstatoval, že by návrh na zákaz strany měl u ústavního soudu naději na úspěch.

Při sjezdu AfD v saské Riese loni v lednu protestovalo v ulicích podle odhadů 10 až 15 tisíc lidí. V listopadu se pak při ustavujícímu sjezdu mládežnické organizace AfD v hesenském Giessenu podařilo demonstrantům zablokovat ulice tak, že akce začala se značným zpožděním.

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Aliance Widersetzen (Odpor) chtěla podobného efektu dosáhnout také v sobotu, podle pořadatelů sjezdu ale akce začne včas. Už v 7:30 bylo v hale erfurtského výstaviště 540 z 600 delegátů. Dříve strana uvedla, že sjezd začne, bude-li v hale aspoň 50 procent delegátů.

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Kromě volby vedení by se měla AfD v Erfurtu připravovat také na trojici zářijových zemských voleb. V Sasku-Anhaltsku a v Meklenbursku-Předním Pomořansku AfD podle průzkumů vyhraje, přičemž v Sasku-Anhaltsku by mohla dokonce získat ve sněmu většinu.

Poprvé by se tak premiérem některé německé spolkové země mohl stát člen AfD. Kromě toho se bude v září volit také v hlavním městě Berlíně, kde by AfD mohla podle průzkumů skončit třetí a zdvojnásobit zisk z posledních voleb.

AfD před začátkem sjezdu čelila kritice kvůli výběru data jeho konání. Na sobotu připadá sté výročí říšského sjezdu Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP) pozdějšího diktátora Adolfa Hitlera. Konal se tehdy ve Výmaru, který leží jen 20 kilometrů východně od Erfurtu.

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