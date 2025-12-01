Ve středoněmeckém Giessenu se o víkendu konal sjezd, na kterém vznikla mládežnická organizace AfD s názvem Generace Německo (GD). Jedním z řečníků na sjezdu byl také Eichwald, který usiloval o zvolení do vedení mládežnické organizace.
Jeho řeč podle mnohých připomínala proslovy nacistického diktátora Hitlera, a to použitými slovními obraty, gestikulací i způsobem, jakým Eichwald vyslovoval písmeno R.
„Němečtí politici by už nikdy neměli pracovat pro cizí národy a země místo toho, aby pracovali pro své vlastní lidi. Už nikdy by Němec neměl být ve své vlasti urážen a ponižován za hrdost na svůj národ a kulturu ze strany svých krajanů nebo cizinců,“ řekl například s tím, že se „levicové síly“ snaží zničit německou kulturu a vlast.
Ti, pro něž je Německo důležité tak, že pro něj nasazují vlastní profesní a osobní osud, jsou prý „umlčováni a dokonce zakazováni“. Eichwald se vymezil také proti „bludnému kruh koalic, kde se liší jen barevné kombinace jejích členů, kde se mění jen jména politiků“. „Neschopnost zůstává stejná,“ míní.
Proti vzniku mládežnické AfD protestovaly desítky tisíc lidí. Policie použila vodní děla
Pokračoval slovy o ochraně kultury před „cizími vlivy“ nebo o tom, že „menšina se přizpůsobuje většině, ne naopak“. Kritiky přístupu, podle nějž si země může vybrat, koho k sobě pustí, pak označil za chovatele psů, kteří si „vždy vyberou jen určitá plemena“. Promluvil také o lidech narozených v Německu, kteří však mají jiný původ. „Nikdy byste neřekli praseti, které se narodilo v kravíně, že je to kráva,“ prohlásil.
Na sociálních sítích se ihned objevily spekulace, zda nešlo o provokaci či komediální skeč. Také jeden z delegátů přímo na sjezdu položil otázku, zda náhodou Eichwald není nasazeným agentem tajných služeb. Řečník to odmítl s tím, že jeho výrazné R je důsledkem toho, že patří k takzvaným ruským Němcům, tedy etnickým Němcům, kteří se vrátili do Německa po pádu Sovětského svazu.
Místní organizace AfD v Herfordu, jejímž je mladý politik členem, v pondělí uvedla, že jej vyloučila z frakce v tamní městské radě. Zahájila také proces jeho vyloučení ze strany, do které Eichwald vstoupil teprve před několika měsíci.
Německo se radikalizuje, krajně pravicová AfD nevadí už polovině voličů
Nová mládežnická organizace AfD je mnohem úžeji navázaná na stranu. Jejím členem například může být jen někdo, kdo se předtím stal členem AfD. Podle spolupředsedkyně AfD Alice Weidelové by měla Generace Německo vychovávat „kádry“ pro AfD.
Dřívější spolek Mladá alternativa (JU), ve kterém se organizovali mladí příznivci AfD, se sám rozpustil na počátku roku. Učinil tak poté, co se od něj strana distancovala. Mladé alternativě totiž hrozil zákaz. Za prokazatelně pravicově extremistický považoval tento spolek Spolkový úřad na ochranu ústavy (BfV), který má pravomoci civilní tajné služby, i obdobné úřady v pěti spolkových zemích na východě Německa. BfV považuje za prokazatelně pravicově extremistickou také samotnou AfD.
Proti konání sjezdu o víkendu v Giessenu demonstrovaly desítky tisíc lidí. Podle policie jich bylo 25 tisíc, organizátoři z aliance Widersetzen (Odpor) hovoří o více než 50 tisící účastnících. Ministr vnitra spolkové země Hesensko, v níž Giessen leží, Roman Poseck v pondělí uvedl, že zranění utrpělo více než pět desítek policistů. Už dříve úřady informovaly o zhruba čtyřech desítkách zraněných demonstrantů. Policie podle Posecka zadržela tři lidi.