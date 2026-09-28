Rostoucí popularita strany Alternativa pro Německo (AfD) staví evropskou krajní pravici před dilema. Některé známé partaje od ní dávají ruce pryč a samy se snaží na veřejnost působit přijatelněji, jiné se z jejích regionálních výher radují. Nelibost už v minulosti dala najevo třeba Marine Le Penová se svým Národním sdružením, k radikální AfD se nechce hlásit ani italská premiérka Giorgia Meloniová.
Pokud bude AfD v Německu i nadále získávat na popularitě, mohlo by být stále složitější ji ignorovat, píše stanice CNN. Na příkladu několika zemí ukazuje, jak odlišně se evropské krajně pravicové strany k rostoucímu kolegovi z Německa postavily.
Abascal postup AfD považuje dokonce za „velkou naději pro Německo a Evropu“. Orbán zase do Německa vzkázal: „Držte se. Tohle je teprve začátek.“