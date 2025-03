Zemřel poslední Hitler. Našla se stopa diktátorova „příbuzného“

Romano Lukas Hitler se narodil v roce 1950. Tvrdil o sobě, že je s nacistickým vůdcem příbuzný přes diktátorova otce Aloise. „Měl mladšího bratra a jeho vnuk byl mým otcem,“ líčil. Skutečné spojení s vůdcem třetí říše se ale nikdy neprokázalo. Alois Hitler podle historiků sourozence neměl. Jeho mladší bratr zemřel pár dní po narození.

Romano Lukas rovněž uváděl, že jako dítě skončil v sirotčinci, když jeho rodiče uprchli z komunistického Polska do Rakouska. Později vyrůstal u pěstounů a v dospělosti se přestěhoval do německého města Görlitz (Zhořelec).

Domů si rád zval média. „Lidé jsou šokováni nebo se mi smějí, když slyší mé jméno. Byl to také častý důvod, proč jsem nenašel žádnou práci. Po mně už žádní Hitlerové nebudou. To jméno je jako kříž, který musím nést, a to nikomu nepřeji,“ řekl Romano Lukas Hitler v roce 2015.

V obývacím pokoji měl několik portrétů slavných osobností, kromě Adolfa Hitlera ze stěny shlížela někdejší kancléřka Angela Merkelová, terorista Usáma bin Ládin nebo boxer Muhammad Ali. To, že jeho příjmení je vážně Hitler, prokazoval občanským a řidičským průkazem.

V roce 2018 se Romano Lukas dostal do zájmu médií poté, co mu soud uložil pokutu 800 eur za líbání třináctileté dívky. Po tomto incidentu se stáhl do soukromí a přestěhoval neznámo kam. Podle Bildu zemřel v červnu 2022 v Duisburgu. Příčina jeho smrti je podle deníku nejasná.