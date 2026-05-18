Jste z Ukrajiny? Vstup zakázán. Muzeum bundeswehru má seznam nežádoucích zemí

Autor:
  16:47
Oblíbené muzeum německé obranné techniky bundeswehru v Koblenzi přestalo vpouštět návštěvníky z šestadvaceti zemí světa. A to kvůli údajným „specifickým bezpečnostním rizikům“. Na seznamu jsou kromě Ruska a Ukrajiny také Afghánistán, Libanon, Kuba či Vietnam. Omezení platí už několik týdnů, zprávy o neobvyklém pravidle se však nedávno objevily v ukrajinských médiích. Ta píší o Ukrajince s dětmi, kterým muzeum odepřelo vstup.

Muzeum německé obranné techniky Bundeswehru v Koblenzi (nedatováno) | foto: Muzeum německé obranné techniky Bundeswehru / Facebook

„U vchodu nám ukázali seznam zemí, které mají vstup zakázán,“ popsala žena na sociálních sítích. Dodala, že s dětmi jela dvě hodiny, aby se do muzea dostaly.

Na webu muzea je od 3. března upozornění, že návštěvníci musí předložit doklad totožnosti. „Vzhledem k vojenským bezpečnostním předpisům je v současné době přístup ke sbírce odepřen státním příslušníkům zemí uvedených na seznamu,“ upozorňuje muzeum s tím, že vše je v souladu se zákonem o bezpečnostních prověrkách.

Zakázané země

  • Afghánistán
  • Alžírsko
  • Arménie
  • Ázerbájdžán
  • Bělorusko
  • Čína – včetně Hongkongu a Macaa
  • Gruzie
  • Irák
  • Írán
  • Kazachstán
  • Kyrgyzstán
  • KLDR
  • Kuba
  • Laos
  • Libanon
  • Libye
  • Moldavsko
  • Pákistán
  • Ruská federace
  • Súdán
  • Sýrie
  • Tádžikistán
  • Turkmenistán
  • Ukrajina
  • Uzbekistán
  • Vietnam

Mezi těmito zeměmi jsou kromě Ruska a Ukrajiny například také Čína, Vietnam, KLDR, Irák, Írán, Sýrie, Kuba či kavkazské a středoasijské republiky (celý seznam viz box).

Zaměstnanec muzea, který si nepřál být jmenován, řekl Rádiu Svobodná Evropa (RFE/RL), že se k selektivnímu zákazu nemůže plně vyjádřit, a zdůraznil, že pravidlo nevzešlo od samotného muzea.

Zařízení patří ozbrojeným silám SRN, bundeswehru, a přestože je přístupné veřejnosti, je označeno jako „studijní sbírka obranné techniky“. Pracovník muzea uvedl, že omezení vstupu je téma, které je problémem i pro něj a jeho kolegy. „Nevíme, jak se s tím vypořádat,“ dodal.

Mluvčí sekce bundeswehru dohlížející na muzeum Kristian Klinck řekl RFE/RL, že zařízení v Koblenzi je primárně určeno jako školicí zařízení pro seznámení personálu se zahraniční a domácí vojenskou technikou a jeho zpřístupnění veřejnosti je pouze sekundární funkcí.

Na dotaz ohledně národností, kterým je vstup do muzea zakázán, Klinck odkázal na německé ministerstvo vnitra, které vede seznam zemí považovaných za potenciální bezpečnostní riziko pro Berlín.

Recenze muzea na Googlu naznačují, že omezení vstupu způsobilo u vchodu vyhrocené situace. „Jsem upřímně šokovaná. Nikdy jsem si nemyslela, že vám může být vstup do muzea odepřen na základě vaší národnosti,“ stěžovala si například v březnu jedna Ukrajinka. Tvrdila také, že jí během sporu ochranka vyhrožovala zbraní.

Vojenské muzeum v Koblenzi se rozkládá na ploše přibližně 7 200 metrů čtverečních a uchovává jednu z největších sbírek vojenské techniky v Evropě. Od roku 1982 toto zařízení podle jeho webových stránek navštívil více než milion lidí.

