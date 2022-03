Německé odbory chtějí kvůli uprchlíkům kontroly na hranicích s Českem a Polskem

„Existuje nebezpečí, že se opět dostane do Německa mnoho lidí, aniž bychom věděli, o koho se jedná,“ řekl Wendt. Německo podle něho v současné době rezignovalo na kontrolu nad přílivem uprchlíků z Ukrajiny.

Do pátečního poledne německé úřady registrovaly asi 18 440 lidí z Ukrajiny, většinou žen a dětí. Asi 15 000 z nich má ukrajinské občanství.

Německá policie již nyní na nádraží v braniborském Frankfurtu nad Odrou na hranici s Polskem provádí v mezinárodních vlacích z Varšavy do Berlína důkladné kontroly dokladů cestujících.

Policisté podle zjištění kontrolují nejen pasažéry ve vlaku, ale i všechny vystupující. Vlaky tak nabírají až hodinová zpoždění. Pro kontroly, kterých se účastní více než desítka policistů, úřady vyčlenily samostatný perón. Ostatní regionální vlaky, které hranici s Polskem nepřekračují, na toto nástupiště nezajíždějí a mimořádně zastavují u jiného nástupiště.

Tisíce lidí utekly do Polska a na Slovensko

Na Slovensko vstoupilo z Ukrajiny od začátku ruské invaze do této země už 101 529 lidí, informoval mluvčí slovenského policejního prezidia Michal Slivka. Podle dřívějších údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky nejvíce lidí z Ukrajiny utíká přes ukrajinsko-polskou hranici.

Mnoho uprchlíků nezůstalo na Slovensku, ale pokračovali k příbuzným do dalších států včetně Česka. Z Ukrajiny přes Slovensko utíkají do vlasti také stovky občanů třetích zemí. Bratislava ve spolupráci s kolegy ze zahraničí už zorganizovala repatriační lety do Indie a Maroka.

Slovenský ministr vnitra Roman Mikulec v pátek řekl, že o přidělení dočasné ochrany na Slovensku požádalo po překročení slovensko-ukrajinské hranice 2000 lidí.

Do Polska v pátek přišlo přes 106 400 lidí z Ukrajiny, uvedlo na Twitteru polské ministerstvo vnitra. Je to nejvyšší počet za jeden den od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Celkem do Polska kvůli tomuto konfliktu prchlo 787 300 lidí.

Mnoho Ukrajinců si hned na hranicích vyzvedávají jejich příbuzní nebo známí. V Polsku žije silná ukrajinská komunita, která před začátkem nynější války čítala až 1,5 milionu lidí. Ti, kdo nemají kam jít, míří do přijímacích center, kde dostanou pomoc. Takových středisek v zemi funguje třicet.

Náměstek ministra vnitra Pawel Szefernaker na Twitteru napsal, že problémem pro polské úřady je to, že většina lidí, kteří hledají pomoc v přijímacích centrech, z nich chce jet do velkých měst. „Chceme je přesvědčit, že i v menších obcích jsou dobré podmínky, že tam čekají Poláci, aby jim pomohli,“ uvedl.

Téměř 40 tisíc uprchlíků v Česku

V pátek se v Česku ohlásilo cizinecké policii zhruba 5400 uprchlíků z Ukrajiny napadené Ruskem. Počet nahlášených byl nižší než v předchozích třech dnech. Celkem je nahlášených lidí prchajících před ruskou invazí podle ministerstva vnitra 38 505. Ministr vnitra Vít Rakušan ale již v pátek řekl médiím, že podle odhadů je v Česku už přes 50 000 uprchlíků z Ukrajiny.

V celém Česku vznikla kvůli konfliktu na Ukrajině a příchodu uprchlíků asistenční centra, která mají zajišťovat kromě registrace a zdravotních prohlídek příchozích také ubytování, logistiku, humanitární pomoc či dopravu. Například pražské středisko v Kongresovém centru na Vyšehradě, které bylo otevřeno v pátek ráno, k půlnoci odbavilo 2 600 běženců.