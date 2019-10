Německo bojuje s extremisty. Zavede přísnější kontrolu zbraní a internetu

Seehofer připomněl zločiny neonacistické skupiny Národněsocialistické podzemí (NSU), která v letech 2000 až 2007 zavraždila deset lidí převážně tureckého původu, nebo letošní vraždu politika vládních křesťanských demokratů Waltera Lübckeho, k níž se přiznal pravicový extremista. Do svého výčtu zařadil i nedávný útok radikála a antisemity na synagogu v Halle, který šokoval Německo.



Aby podobným zločinům do budoucna předešla, rozhodla se vláda zpřísnit pravidla pro držení zbraní či povinnosti sociálních sítí. Ty budou napříště nenávistné komentáře nebo výhrůžky smrtí nejen mazat, ale také hlásit policii, a to včetně IP adresy dané osoby, díky níž bude pak možné zjistit její totožnost. Dosud to pro vyšetřovatele bylo velmi složité, i kvůli – podle nich – nedostatečné spolupráci sociálních sítí.



„Není možné, aby v této zemi nenávist a štvanice měly úrodnou půdu,“ zdůraznila ministryně spravedlnosti Christine Lambrechtová, podle níž musí být jasné, že i na internetu platí zákony.

Seehofer zase ocenil návrh, který počítá se zpřísněním norem týkajících se držení zbraní. Při žádosti o zbrojní průkaz se nově bude prověřovat, jestli dotyčný není kontrarozvědkou veden jako extremista. Pokud tomu tak bude, zbrojní průkaz nedostane. „Musíme udělat vše pro to, aby se zbraně nedostaly do rukou extremistů,“ podotkl ministr vnitra.

Další opatření, kterými se už jako konkrétními návrhy zákonů nebo jejich novel bude v příštích měsících zabývat parlament, počítají třeba s lepší ochranou komunálních politiků před hrubými urážkami nebo lepší prevencí pravicového radikalismu a antisemitismu.



Německé úřady loni registrovaly 24.100 pravicových extremistů, zhruba polovina z nich – 12 700 – je podle kontrarozvědky připravena použít násilí. Loni se pravicoví radikálové v Německu dopustili 20 431 trestných činů, rok předtím 20 520.