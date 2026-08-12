„Měníme naše zpravodajské služby v opravdové tajné služby,“ uvedl na tiskové konferenci po zasedání vlády ministr Dobrindt. Podle něj je návrh zákona odpovědí na aktuální ohrožení Německa, které čelí špionáži, sabotážím a dalším hybridním útokům s cílem zemi destabilizovat. „Jsme dennodenně cílem hybridního vedení války,“ dodal.
Pravomoci německých civilních tajných služeb – vnější Spolkové zpravodajské služby (BND) a vnitřního Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV) – jsou dosud ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi značně omezené. Je to mimo jiné důsledek zneužití tajných služeb nacisty ve 30. a 40. letech minulého století. Podle německých politiků je ale načase německé zpravodajce vybavit podobnými možnostmi, jaké mají jejich zahraniční kolegové.
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Hybridní útoky jsou realitou Německa, varuje ministr po incidentu v Lipsku
Dobrindt připustil, že Německo bylo dosud často závislé na informacích od partnerských tajných služeb. V minulosti podle něj nastaly dokonce situace, kdy tajné služby nemohly informace získané od spojenců předat dalším úřadům, například ani policii.
Podle návrhu budou moci tajné služby poprvé v určitých situacích i aktivně zasahovat. Například BND má mít napříště možnost v době kybernetického útoku za zahraničí zasáhnout proti jeho původci. Agenti BfV budou pak moci například za určitých podmínek vniknout do cizího bytu, aby vyměnili složky výbušného zařízení za neškodný prášek. Jádrem reformy je ovšem posílení pravomocí tajných služeb v on-line prostoru. Udělení novým pravomocí doprovodí i zvýšená kontrola a dohled nad službami.
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Na dronu s výbušninou u Lipska našli DNA. Shoduje se se stopami z dřívějšího útoku
Ministr Dobrindt v minulosti několikrát avizoval, že chystá reformu tajných služeb, aby byly schopné lépe Německo chránit. Hovořil o tom například na tiskové konferenci po incidentu na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle, kde minulý týden jeden zaměstnanec objevil dron s výbušninou. Krátce poté se u letiště srazil nákladní letoun s dalším „neznámým letícím objektem“, možná s dalším dronem. Dobrindt pak hovořil o „scénáři hybridního útoku“. Německé úřady ale incident zatím nikomu nepřipsaly. Německé tajné služby dlouhodobě varují před ohrožením země špionáží a sabotážemi. Nejčastěji pak hybridní útoky německé úřady spojují s Ruskem.