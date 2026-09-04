Nejnovější incident se stal v Dormagenu mezi Kolínem nad Rýnem a Düsseldorfem, policie ve čtvrtek označila podezřelý předmět za možné odpalovací zařízení. Zásobování elektrickou energií narušeno nebylo, ohlášeny nebyly ani žádné škody.
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V úterý se cílem sabotáže stala rozvodna v Bergheimu nedaleko Kolína nad Rýnem, kde policie nalezla odpalovací zařízení a pyrotechniku.
Cílem útoku se v úterý stala i rozvodna poblíž elektrárny Jänschewalde v Braniborsku, na kterou pachatel či pachatelé zaútočili objekty domácí výroby, které se podobaly silvestrovským raketám. Vyšetřovatelé doposud našli více než desítku takových objektů.
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1. září 2026