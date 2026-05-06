Razie proti mladým pravicovým extremistům v Německu. Nejmladšímu obviněnému je 16 let

Akce je zaměřená proti členům neonacistických mládežnických skupin Jung und Stark (Mladí a silní) a Deutsche Jugend Voran (Německá mládež vpřed).
Razii podniklo na 600 policistů, kteří prohledali 50 objektů ve všech spolkových zemích s výjimkou Bádenska-Württemberska, Durynska, Hamburku a Brém. Osmi z 36 obviněných kladou úřady za vinu mimo jiné nebezpečné ublížení na zdraví. Nejmladšímu obviněnému je 16 let. Policisté prohledávají objekty, zatýkání ale není v plánu, uvedla prokuratura.
Na vyšetřování se kromě policie podílel také Spolkový úřad na ochranu ústavy (BfV), který má v Německu pravomoci vnitřní tajné služby.
|
Strmý pád rok po nástupu, Merzovi nevěří ani čtvrtina obyvatel. AfD naopak posiluje
Agentura DPA připomněla, že od roku 2024 se množí počet násilných trestných činů, které páchají neonacisté, zčásti velmi mladí. Jde například o útoky na účastníky pochodů hrdosti komunity LGBT+. Podle Spolkového kriminálního úřadu (BKA) většina skupin mladých neonacistů vznikla nejprve na internetu a posléze se vydala do skutečného světa, kde páchá trestné činy. Útočí na akce ideologických oponentů či napadají jednotlivce. Někteří obvinění například lákali na schůzky přes sociální sítě údajné pedofily, které následně napadali.
Kromě skupin Jung und Stark a Deutsche Jugend Voran, které existují od roku 2024, je známá také neonacistická skupina Letzte Verteidigungswelle (Poslední obranná vlna). Mladíci podezřelí z členství v ní nyní u soudu v Hamburku čelí obžalobě z několika násilných trestných činů.