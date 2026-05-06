Razie proti mladým pravicovým extremistům v Německu. Nejmladšímu obviněnému je 16 let

  9:49
Německá policie dnes brzy ráno podnikla razie proti pravicovým extremistům ve 12 ze 16 spolkových zemí. Podle generálního státního zastupitelství je v případu 36 obviněných, kteří čelí podezření ze založení či členství v organizované zločinecké skupině.
foto: Profimedia.cz

Akce je zaměřená proti členům neonacistických mládežnických skupin Jung und Stark (Mladí a silní) a Deutsche Jugend Voran (Německá mládež vpřed).

Razii podniklo na 600 policistů, kteří prohledali 50 objektů ve všech spolkových zemích s výjimkou Bádenska-Württemberska, Durynska, Hamburku a Brém. Osmi z 36 obviněných kladou úřady za vinu mimo jiné nebezpečné ublížení na zdraví. Nejmladšímu obviněnému je 16 let. Policisté prohledávají objekty, zatýkání ale není v plánu, uvedla prokuratura.

Na vyšetřování se kromě policie podílel také Spolkový úřad na ochranu ústavy (BfV), který má v Německu pravomoci vnitřní tajné služby.

Strmý pád rok po nástupu, Merzovi nevěří ani čtvrtina obyvatel. AfD naopak posiluje

Agentura DPA připomněla, že od roku 2024 se množí počet násilných trestných činů, které páchají neonacisté, zčásti velmi mladí. Jde například o útoky na účastníky pochodů hrdosti komunity LGBT+. Podle Spolkového kriminálního úřadu (BKA) většina skupin mladých neonacistů vznikla nejprve na internetu a posléze se vydala do skutečného světa, kde páchá trestné činy. Útočí na akce ideologických oponentů či napadají jednotlivce. Někteří obvinění například lákali na schůzky přes sociální sítě údajné pedofily, které následně napadali.

Kromě skupin Jung und Stark a Deutsche Jugend Voran, které existují od roku 2024, je známá také neonacistická skupina Letzte Verteidigungswelle (Poslední obranná vlna). Mladíci podezřelí z členství v ní nyní u soudu v Hamburku čelí obžalobě z několika násilných trestných činů.

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Cizinec nezaplatil škodu za teroristický útok v pražských garážích, čelí proto exekuci

Kolumbijec si za žhářský útok na dopravní podnik odsedí osm let. Soud ho...

Šestadvacetiletý Kolumbijec, kterého soud poslal na osm let do vězení za teroristický útok v garážích pražského dopravního podniku (DPP), čelí exekuci. Ani po 11 měsících za mřížemi totiž nezaplatil...

6. května 2026  10:06

Speciální stroj hasičů strhl štít vyhořelé stodoly. Hrozilo, že spadne do silnice

Stodola na okraji Českých Budějovic začala hořet v pondělí odpoledne. (4....

Na okraji Českých Budějovic shořela v pondělí odpoledne stodola. Škoda se vyšplhala na tři miliony korun. Hasiči na rozebrání trosek povolali speciální techniku ze záchranného útvaru v Jihlavě,...

6. května 2026  10:03

Poslanci se přou o úpravu zákona, která by umožnila větší zadlužování státu

Tisková konference poslaneckého klubu TOP 09. (6. května 2026)

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se na mimořádné schůzi Sněmovny pokusí prosadit novelu zákona upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice varuje před pokusem o...

6. května 2026  5:35,  aktualizováno  10:01

Rusové prostě ve válce neumírají. Tak zní ruská propaganda, říká z Moskvy Just

Hostem pořadu Rozstřel je Jiří Just, novinář, moskevský korespondent.

Ruské invazní jednotky podle západních a ukrajinských dat poprvé po více než roce a půl utrpěly na frontě čistou územní ztrátu. V Rusku však podobné informace podle novináře žijícího v Moskvě a...

6. května 2026

RECENZE: Román Vona není módní agitka. Petra Klabouchová je zručná spisovatelka

Petra Klabouchová

Sotva se na pultech knihkupectví ohřála její próza Duch Pankráce, je tu Petra Klabouchová s další knihou, románem pojmenovaným expresivně – Vona. A je to znovu text, který by se dal žánrově ukotvit...

6. května 2026  9:55

Dobrovolníci uklízejí zdarma byty lidem v krizi. Čekací listina je ale dlouhá

Snaží se pomáhat Když si Martin Mojžíš Ondruš zakládal stěhovací firmu,...

„Prosím, přijeďte,“ píší Martinovi denně desítky lidí. Čekací listina na úklid domácnosti je dlouhá. Nejde totiž o ledajaký úklid. Martin Mojžíš Ondruš uklízí nejen zdarma, ale pomáhá hlavně lidem...

6. května 2026  9:48

VIDEO: Požár v nákupním centru u Teheránu. Zahynulo nejméně osm lidí, desítky zraněných

U íránského Teheránu hoří nákupní centrum, zemřelo několik lidí. (6. května...

Ve městě Andíše u íránského hlavního města Teheránu je v plamenech nákupní centrum. Podle místních médií zahynulo nejméně osm lidí a dalších 36 se zranilo. O požáru informovala íránská státní...

6. května 2026  9:45

Trump opět zaútočil na papeže: Myslí si, že je fajn, když má Írán jaderné zbraně

Prezident Donald Trump na setkání s majiteli malých podniků v Bílém domu ve...

Americký prezident Donald Trump opět kritizoval papeže Lva XIV., kterého obvinil z toho, že ohrožuje mnoho katolíků kvůli schvalování íránských jaderných zbraní. Dnes to napsal web Independent.

6. května 2026  9:37

Senátorům vadí, že za druhou funkci dostávají méně peněz. U soudu neuspěli

Soudkyně Veronika Křesťanová, předseda soudu Josef Baxa a soudkyně Kateřina...

Je správné, aby za dvě funkce dostávali politici různé, „pokrácené“ peníze? Na takovou otázku ve středu odpovídal Ústavní soud. Se stížností se na něj obrátila skupina senátorů, které se nelíbí, že...

6. května 2026,  aktualizováno  9:27

„Jděte do pr....," ujely nervy Fialovi z SPD v hádce o sjezd sudetských Němců

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Vulgárními slovy „jděte to pr....“ zakončil v noci šéf poslanců SPD a první místopředseda vládního hnutí Radim Fiala více než šest hodin trvající přetahovanou mezi poslanci, zda přijmou usnesení...

6. května 2026  9:20

Nové album Rolling Stones vyjde 10. července, podílel se na něm i Charlie Watts

Mick Jagger. Skupina Rolling Stones vystoupila v Liverpoolu po 50 letech (9....

Legendární britská rocková kapela Rolling Stones oznámila, že 10. července vydá nové album. Foreign Tongues (Cizí jazyky) bude 25. studiovou deskou skupiny natočenou ve Velké Británii. Kapela...

6. května 2026  9:13

