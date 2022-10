Správně jsme Rusko nehodnotili, mír je možný jen bez Putina, prozřeli Němci

„Bezpečnosti dosáhneme pouze bez Putina, nikoli s ním. To je důležitý posun v německé politice,“ uvedla německá ministryně zahraničních věcí Annalena Baerbocková, která vystoupila na Varšavském bezpečnostním fóru, informoval zpravodaj agentury Ukrinform.

Přiznala také, že Německo dříve nepříliš pozorně naslouchalo „správnému hodnocení Ruska“ ze strany mnoha partnerů.

Evropa se podle Baerbockové stala silnější poté, co Německo zaujalo společný postoj s ostatními členy EU vůči Rusku.

„Nyní, když jsme změnili kurz, je pro vládu, média i lidi vše naprosto jasné. Uspět můžeme jen společně se všemi našimi přáteli v Evropě. V této situaci musíme držet pohromadě a zabránit rozkolu vnucenému zvenčí. Rusko právě teď využívá další nástroj hybridní války, konkrétně to, že se snaží o rozdělení Evropy. Proto je velmi důležité vyslat jasný signál, že Putin neuspěje,“ zdůraznila Baerbocková.

Německá ministryně označila za pozitivní signál to, že USA a Evropa, NATO a EU jsou si v současné době blíže než kdykoli předtím. Transatlantická solidarita, partnerství a důvěra jsou nejsilnějšími zbraněmi i proti Rusku, zdůraznila Baerbocková.

Ministr zahraničních věcí České republiky Jan Lipavský dále poznamenal, že během této strašné války, kterou Putin vede proti Ukrajině, má střední a východní Evropa určité politické postavení.

Podle Lipavského potřebuje Evropská unie takové vedení, které opravdu bude moci změnit současnou situaci. Evropa však podle jeho názoru nepotřebuje jednoho vůdce, který by diktoval, jaká má být politika, protože existuje dobře zavedený mechanismus multilateralismu. „Evropa potřebuje dobré nápady a dobrou vizi,“ uvedl ministr.

Dialog budeme vést s Ruskem, nikoli s Putinem

S Putinem odmítá vést mírový dialog také Ukrajina. Prezident Volodymyr Zelenskyj to oznámil krátce poté, co Putin v Kremlu oznámil anexi čtyř Moskvou okupovaných regionů a s jejich proruskými vůdci podepsal smlouvy o připojení těchto ukrajinských území k Ruské federaci.

„Ukrajina byla a je vůdčí silou ve snahách o jednání. Byl to náš stát, kdo Rusku vždy nabízel, aby souhlasilo se soužitím za rovných, čestných, důstojných a férových podmínek. Je zřejmé, že s tímto ruským prezidentem to není možné. On neví, co je důstojnost a čest. Jsme tedy připraveni vést dialog s Ruskem, ovšem za jiného ruského prezidenta,“ oznámil Zelenskyj.

Putin v jednom ze svých projevů vyzval vedení Ukrajiny k zasedání u jednacího stolu. Varoval ale předem, že zabraných území se Rusko nehodlá vzdát s odkazem na lidová hlasování. Ty Západ odmítá a považuje je za neplatné a zmanipulované.

Ukrajina se vzhledem k situaci snaží o zrychlený vstup do NATO. Ukrajinský prezident nejprve dlouho naléhal na jeho členy, aby Ukrajince přijali mezi sebe. A pak rezignovaně přiznal, že už se vzdal nadějí, že se tak někdy stane.

Podle něj bylo Kyjevu dáno na vědomí, že politika „otevřených dveří“ se Ukrajiny netýká. Ukrajina se nicméně později stala kandidátskou zemí alespoň na vstup do Evropské unie. A teď žádá znovu i o přijetí do NATO.

„Podpisem žádosti Ukrajiny o urychlený vstup do NATO činíme rozhodující krok,“ uvedl Zelenskyj. „De facto jsme svou cestu do NATO už prošli. De facto jsme již prokázali kompatibilitu s aliančními normami. Pro Ukrajinu jsou reálné – reálné na bojišti a ve všech aspektech naší interakce,“ napsal Zelenskyj na Telegramu. „Ukrajina dnes podává žádost, aby tak učinila de iure,“ dodal.