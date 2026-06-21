Pantisano ve spolupředsednické funkci nahradil Jana van Akena, který ze zdravotních důvodů po dvou letech z vedení strany odchází.
Deník Berliner Morgenpost napsal, že straníci van Akenovi k odchodu tleskali a někteří i plakali. „Tenhle člověk bude Levici ještě chybět,“ dodal list. Za jeho spolupředsednictví se straně vydařily loňské předčasné parlamentní volby, kdy si Levice s 8,8 procentem hlasů takřka o čtyři procentní body polepšila.
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Popularita Levice, která tvrdě kritizuje vládu konzervativního kancléře Friedricha Merze, nadále stoupá. V průzkumech nyní má až 12 procent. Roste také zájem o vstup do strany, která nyní má 126 tisíc členů.
Právě rostoucí popularita vyvolává otázky o budoucím směřování strany. Odcházející van Aken v projevu na rozloučenou nastínil vizi Levice s 20 procenty hlasů. Levice je nyní opoziční stranou, což vede k debatám o případném vstupu do vlády. To by ale zároveň neslo potřebu kompromisů.
Vládní ambice pak část Levice vnímá jako možnost zabránit AfD získat podíl na rozhodování. Agentura DPA uvedla, že takový postup je zajímavý obzvláště pro východní spolkové země. V Sasku a Durynsku již Levice v některých oblastech spolupracuje s CDU, aby tamním vládám pomohla k většině.
Výzvy pro německou demokracii
V Sasku-Anhaltsku by takový model mohl dokonce zabránit AfD vládnout. AfD v průzkumech před zářijovými zemskými volbami má v Sasku-Anhaltsku přes 40 procent, což znamená, že tamní lídr Ulrich Siegmund by mohl pro AfD získat první post zemského premiéra.
Německá tajná služba loni označila Alternativu pro Německo za prokazatelně pravicově extremistickou. Za nebezpečí pro německou demokracii navíc považují AfD všechny ostatní parlamentní strany.
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Německá média si na sjezdu všimla toho, že výměna ve vedení nebyla zcela hladká. Zatímco Schwerdtnerová obdržela v hlasování 86 procent, tak Pantisano, ačkoli neměl protikandidáta, získal 53 procent hlasů.
K výsledku Pantisano řekl, že ho přijímá s pokorou a vědomím, že musí do vedoucí role dorůst. Také uznal, že některé jeho výroky vyvolávají kontroverze. Například v rozhovoru s deníkem Bild označil politiku Křesťanskodemokratické unie (CDU) jako fašistickou, která se podobá politice AfD. Takováto slova kritizovala nejen CDU, ale i spolustraníci z východních spolkových zemí.