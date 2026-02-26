Německá armáda získala povolení sestřelovat drony. Doposud nesměla zasáhnout

Působení bundeswehru, jak se německá armáda nazývá, je v době míru přísně regulováno. Přijatá novela výslovně stanovuje, že německé ozbrojené síly mohou poskytnout pomoc při obraně před bezpilotními letouny.
V případě potřeby může armáda nasadit i zbraně, ačkoli jejich použití je považováno za poslední možnost v případě, že drony by mohly ohrozit lidské životy či kritická zařízení včetně infrastruktury.
Německo tak reaguje na incidenty z poslední doby, které hlásila řada evropských zemí včetně Dánska, Norska či Belgie, ale i samotného Německa. Kvůli dronům musel být v minulých měsících přerušen provoz na mnoha německých letištích včetně Mnichova, Berlína, Hannoveru či Brém.
V září drony monitorovaly kritickou infrastrukturu včetně ponorkových doků, nemocnice či zemského sněmu v severoněmeckém Kielu. Kancléř Friedrich Merz v minulosti řekl, že předpokládá, že za řadou dronů zpozorovaných nad Německem v poslední době je Rusko. Moskva zodpovědnost odmítá.
Už na počátku loňského října schválila německá vláda návrh novely policejního zákona, která umožní spolkové policii proti nebezpečným bezpilotním letounům zasáhnout, a to především v okolí letišť, železnic či lodí. Bude moci drony i sestřelovat.
Již tehdy ministr vnitra Alexander Dobrindt uvedl, že ve spolupráci s ministerstvem obrany připravuje zákon, který by umožnil i armádě zasáhnout na německém území, a pomoci tak policii při odvrácení hrozby v případě většího roje dronů nebo v případě vyšší letové hladiny.
Německý Základní zákon, tedy německá ústava, mimo jiné kvůli historickým zkušenostem z dob třetí říše ostře vymezuje situace, kdy může německá armáda v mírových časech působit na německém území. Může například pomáhat při živelních katastrofách či pandemiích. Široké pravomoci má armáda v případě napadení země.