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Němec si z Česka vezl prostitutku bez dokladů. Na hranici je oba čekal malér

Autor: ,
  7:50
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Policie v Bavorsku zastavila Němce, který si k sobě domů vezl z českého nevěstince prostitutku. Protože žena původem z Nigérie neměla žádné platné cestovní doklady, bude se nyní muž zodpovídat z napomáhání k nelegálnímu překročení hranic, napsal zpravodajský portál TAG24.

Auto řízené 59letým Němcem zastavila policie o víkendu na česko-bavorském hraničním přechodu Folmava/Furth im Wald.

Prostitutku zardousil a posypal žíravinou, přesto vrah uspěl s žádostí o nižší trest

Muž policejní kontrole sdělil, že si z Česka veze prostitutku. Kvůli chybějícím dokladům však policie zakázala Nigerijce další cestu do Německa, kde se žena navíc bude zodpovídat z pokusu o nelegální vstup.

Německo je součástí schengenského prostoru, na jehož vnitřních hranicích by žádné kontroly být neměly. Už od roku 2015 ale kontroluje svou hranici s Rakouskem. V říjnu 2023 přibyly kontroly na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem. V září 2024 nakonec tehdejší vláda nařídila také ostrahu hranic s Francií, Lucemburskem, Belgií, Nizozemskem a Dánskem. Ostrahu hranic Berlín zdůvodňuje bojem proti nelegální migraci.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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