Němec si z Česka vezl prostitutku bez dokladů. Na hranici je oba čekal malér

Auto řízené 59letým Němcem zastavila policie o víkendu na česko-bavorském hraničním přechodu Folmava/Furth im Wald.
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Prostitutku zardousil a posypal žíravinou, přesto vrah uspěl s žádostí o nižší trest
Muž policejní kontrole sdělil, že si z Česka veze prostitutku. Kvůli chybějícím dokladům však policie zakázala Nigerijce další cestu do Německa, kde se žena navíc bude zodpovídat z pokusu o nelegální vstup.
Německo je součástí schengenského prostoru, na jehož vnitřních hranicích by žádné kontroly být neměly. Už od roku 2015 ale kontroluje svou hranici s Rakouskem. V říjnu 2023 přibyly kontroly na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem. V září 2024 nakonec tehdejší vláda nařídila také ostrahu hranic s Francií, Lucemburskem, Belgií, Nizozemskem a Dánskem. Ostrahu hranic Berlín zdůvodňuje bojem proti nelegální migraci.
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