Ukrajinský občan identifikovaný jako Vadym Y. se zaměřoval na údaje týkající se výroby obrněných vozidel, munice či výbušnin.
Budoval si síť kontaktů v evropském obranném průmyslu, od nichž se pokoušel získávat další informace. Nejméně od července 2025 byl v kontaktu s ruskou zpravodajskou službou.
Německé tajné služby v posledních letech opakovaně varují před sabotážními akcemi a špionáží. Podle Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV), který v Německu funguje jako civilní vnitřní tajná služba, za většinou sabotáží se zapojením zahraničních aktérů stojí nyní Rusko.
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Němka se vydávala za fanynku Putina. Odhalila, jak Rusové verbují pro špionáž
Novým prvkem je přitom využívání takzvaných low level agentů. To je označení pro osoby, které nejsou zpravodajsky školené, jsou ale naverbované tajnými službami.