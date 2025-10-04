Ministr kultury Wolfram Weimer, bývalý šéfredaktor deníku Die Welt, se nechal slyšet, že veřejnoprávní vysílání je „politicky zaujaté“ a „levicově orientované“. Chybí mu akceptování odlišných názorů. Je to podle něj odraz polarizované a zaujaté veřejné diskuse, která zemi ovládla.
Kdykoli promluvil představitel Zelených, ozýval se frenetický potlesk, zato když se dostal ke slovu někdo z pravicových stran, publikum jen nechápavě vrtělo hlavami. Později se ukázalo, že do studia svezli studenty berlínských levicových univerzit.