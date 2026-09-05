Němci se totiž vrací do země, v níž jsou silnice a mosty často v horším stavu než jinde, vlaky jsou bez klimatizace a mají zpoždění, internet nefunguje a úřady místo digitalizace nadále nabízejí možnost komunikace přes fax.
„Když se dříve jezdilo na dovolenou, bylo to pro mnohé Němce spojené se sebepotvrzením. V zahraničí měli radost z tamního chaosu, anarchie a absence pravidel, po třech týdnech toho ale měli dost a uměli ocenit, že v Německu to funguje,“ napsal ve svém článku přední německý list Die Zeit.
Dnes je podle něj ale dovolená pro mnoho Němců spojená s ponížením. „V mnoha zemích totiž zakusí, že tam vše funguje, což je pro ně těžké,“ dodal text Iljomy Mangolda.
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Tématu se na závěr prázdnin věnovala i další německá média, například list Die Welt. „Počasí a jídlo byly jinde vždy lepší. Ale Němci se utěšovali tím, že u nich vše lépe funguje. Dnes pociťují při návratu domů hořkou pravdu o naší zemi,“ napsal v příspěvku novinář Dirk Schümer.
Podle médií Němce přepadá deprese například po návratu z Estonska, které je evropským přeborníkem v digitalizaci, zatímco Německo v této oblasti značně pokulhává. Symptomatické je například to, že řada německých úřadů nadále používá fax. Úřad kancléře teprve tento týden oznámil, že faxy vyřadil z provozu. Spolkový sněm to učinil před dvěma lety.
Už i v Itálii jsou vlaky rychlejší
Při návratu z Nizozemska pak podle agentury DPA Němci ihned poznají, že jsou doma, protože je jízda autem kvůli méně kvalitnímu asfaltu na silnicích výrazně hlučnější. „A dokonce i v Itálii už jsou vlaky rychlejší než v Německu. A rozhodně víc na čas,“ napsal list Die Zeit. Další rozdíl pak poznají Němci podle médií při placení. V řadě evropských zemí je totiž běžné platit téměř výhradně elektronicky. „Na toho, kdo v zahraničí vytáhne bankovky, koukají často, jako by chtěl platit v naturáliích,“ uvedla DPA.
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List Die Welt pak připojil pohled na Polsko, na kterém ocenil rekordní hospodářský růst i nízkou násilnou kriminalitu. „Nebezpečí, že vás jako někoho zpoza hranice na Odře a Nise zabije islamista, je reálné jen, když hranici překročíte do Německa,“ napsal společensky konzervativní list Die Welt.
Pivo v Česku chutná lépe
Narážel tím na to, že obětí červnového islamistického teroristického útoku v Berlíně, který se odehrál na okraj manifestace za práva komunity LGBT+, se stala žena z Polska. Lepší než v Německu je to podle komentáře v Die Welt i v Česku, kde „i pivo chutná lépe“.
Podle psychologa Ulricha Schmidta-Dentera je přirozené, že lidé při dovolené v zahraničí srovnávají. „Velkou roli přitom hraje snaha o ujištění sebe sama,“ dodal. Podle psychologa, který se věnuje utváření identity, přispěl pocit jisté převahy po návratu z dovolené třeba u „chaotických Italů“ k politické stabilizaci a přijetí demokracie v západním Německu po druhé světové válce.
„Když teď lidé vidí, že nás dovolenkové země předehnaly, uvědomují si, že náš příběh úspěchu je u konce,“ řekl Schmidt-Denter. Podle něj není vyloučeno, že to přispěje k negativnímu kolektivnímu obrazu Němců o sobě samých. „Mohlo by to nakonec vést i k tomu, že celý politický systém v Německu bude vnímán jako nelegitimní,“ dodal.