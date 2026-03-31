Nemám dobrou zprávu, řekla na Ukrajině Kallasová. Nemůže jí zaručit unijní půjčku

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová podle serveru RBK-Ukrajina v Kyjevě řekla, že nemá dobré zprávy, neboť nemůže s jistotou říct, že EU poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč). Poskytnutí půjčky, která má klíčový význam pro další obranu Ukrajiny před ruskou agresí, blokuje Maďarsko. Budapešť také stále blokuje schválení dalšího balíku sankcí proti Rusku.

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová (uprostřed) při návštěvě pietní instalace připomínající oběti útoků a poprav ruských jednotek během připomínky čtvrtého výročí osvobození města Buča u Kyjeva. (31. března 2026) | foto: Press Service of Ministry of ForReuters

„Pracujeme na překonání těchto překážek, ale bohužel, dnes vám nemohu oznámit dobré zprávy, že tato půjčka bude poskytnuta. Hlavně proto pokračujeme v práci a doufáme, že na příštím jednání Evropské rady bude toto rozhodnutí přijato,“ řekla novinářům Kallasová podle RBK-Ukrajina.

Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha podle serveru podotkl, že Kallasová se vyjádřila velice diplomaticky. Sám překážku pojmenoval: „Je to Maďarsko, které zneužívá svého postavení členské země EU a NATO, blokuje, a tím drží jako rukojmí celou unii, celou evropskou politiku a rozšiřování a jednotu. Proto velice doufáme, že se podaří najít způsoby, jak tuto uměle vytvořenou překážku překonat,“ prohlásil.

Ukrajinci hlásí odhalení šéfa maďarské špionážní sítě. Zkoumal obranu Zakarpatí

Maďarsko svůj dlouhodobě chladný postoj vůči Ukrajině, která se brání ruské agresi, přitvrdilo na počátku roku poté, co ropovodem Družba přestala proudit ruská ropa. Kyjev uvádí, že ropovod je poškozený po ruském útoku.

Maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že dokud Ukrajina ropovod neopraví a ruská ropa zase nepoteče do Maďarska, žádné peníze pro Ukrajinu nebudou, připomněl server a dodal, že podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského tato situace ohrožuje přípravu Ukrajiny na příští zimu, protože Kyjevu chybějí peníze.

Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká Visingr

Školačka ukázala prsa a Británie šílela. Hanbatá strana tři změnila dějiny bulváru

V roce 1986 třetí stranu opustila a začala se věnovat muzice, ale v roce 1995...

Aktivistky za ženská práva si rvaly vlasy, ale Rupert Murdoch si mohl mnout ruce. Když jeho bulvární deník The Sun začal zveřejňovat fotky dívek s odhaleným poprsím, vydělal ranec peněz a přepsal...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Česko by mělo přehodnotit vztahy s Maďarskem, řekl Pavel

Český prezident Petr Pavel si prohlíží čestnou stráž v Rize. (10. března 2026)

Česko by mělo podle prezidenta Petra Pavla přehodnotit vztahy s Maďarskem včetně toho, jaké informace bude Praha s Budapeští sdílet. Řekl to dnes České televizi v reakci na zveřejněný obsah hovorů...

31. března 2026  16:03,  aktualizováno  16:12

Nemám dobrou zprávu, řekla na Ukrajině Kallasová. Nemůže jí zaručit unijní půjčku

Sledujeme online
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová (uprostřed) při návštěvě pietní...

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová podle serveru RBK-Ukrajina v Kyjevě řekla, že nemá dobré zprávy, neboť nemůže s jistotou říct, že EU poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2...

31. března 2026  16:11

Babiš chce, ať Slovensko ukončí ropnou nouzi, Fico otevření ropovodu Družba

Tisková konference premiérů Andreje Babiše a Roberta Fica po jednání ministrů...

Česká vláda Andreje Babiše a slovenská Roberta Fica se sešly na zámku Nová Horka u Studénky. „Máme si co říci, jsme největší obchodní partneři,“ řekl po jednání Babiš. „Chci ocenit mimořádně aktivní...

31. března 2026,  aktualizováno  16:10

Jako Mulder a Scullyová. Nová Akta X ukázala obsazení rolí vyšetřovatelů FBI

Režisér Ryan Coogler oznámil obsazení nových postav v rebootu seriálu Akta X....

Slavný sci-fi seriál z přelomu tisíciletí Akta X se dočká rebootu. Na svědomí ho bude mít scenárista a režisér oscarového snímku Hříšníci Ryan Coogler. Společnost Hulu nedávno odsouhlasila výrobu...

31. března 2026  16:05

Zlatá socha se sevřenou pěstí, letadla v lobby. Trump ukázal plány knihovny v Miami

Americký prezident Donald Trump pokračuje v budování svého odkazu. V Miami na...

Americký prezident Donald Trump pokračuje v budování svého odkazu. V Miami na Floridě chce postavit mrakodrap se zlatým vchodem, v němž vznikne prezidentská knihovna. Na zveřejněných vizualizacích...

31. března 2026  16:04

Zvítězí Věrní, nebo Zrádci? Na Křivoklátě skončilo natáčení nové série Zrádců

Premium
Kastelán na Křivoklátu Zdeněk Šinágl

V hradních sálech vystřídají na začátku dubna účastníky reality show opět návštěvníci. Začátkem roku totiž královský lovecký hrad Křivoklát poskytl útočiště televiznímu štábu a soutěžícím třetí řady...

31. března 2026

Letní prázdniny 2026 budou delší než loni. Kdy přesně začínají a kdy končí

ilustrační snímek

Školáci si letos užijí nejdelší letní prázdniny v příštích pěti letech. Naposledy půjdou do školy v pátek 26. června. A do lavic se vrátí hned 1. září, které připadá na úterý.

31. března 2026  15:43

Ministr Plaga zkrátil probíhající školní rok. Asociace ředitelů má výhrady

Robert Plaga (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Školní rok v základních a středních školách a konzervatořích letos skončí už v pátek 26. června, rozhodl ministr školství Robert Plaga (ANO). Původně měl školní rok skončit v úterý 30. června....

31. března 2026  14:56,  aktualizováno  15:37

Vlaky o Velikonocích posílí. Více vozů budou mít spoje na Moravu do Plzně i na jih

Ilustrační snímek

České dráhy posilují na začátku a na konci velikonočních prázdnin své vlaky. Posilové vozy budou především ve vlacích z Prahy do Ostravy, na Valašsko a střední Moravu, ale také do Českých Budějovic,...

31. března 2026  15:31

Vykácené duby zpevňovaly svah. Tak se aspoň omluvte, požadovali místní

Obec nechala na okraji Boršova nad Vltavou vykácet zhruba 50 dubů. (březen 2026)

Boršov nad Vltavou na Českobudějovicku v posledních týdnech žije kauzou vykácených vzrostlých dubů na okraji obce. K zemi jich údajně šlo zhruba 50, některé prý byly i více než 200 let staré. Na...

31. března 2026  15:25

Zneklidňující scény, zatajený dech. Česká televize točí detektivní sérii o práci OSPOD

Obsazení seriálu V zájmu dítěte z dílny České televize

Česká televize chystá na jaro příštího roku nový dramatický seriál V zájmu dítěte. Osmidílná detektivně laděná série režiséra Pavla Soukupa se zaměří na příběhy inspirované činností sociálních...

31. března 2026  15:18

„Nerealistické.“ Merze kvůli výroku o návratu Syřanů kritizuje i vlastní strana

Německý kancléř Friedrich Merz na tiskové konferenci v Berlíně v Německu. (30....

Německý kancléř Friedrich Merz čelí kritice za výrok, že by se z Německa mělo do vlasti vrátit 80 procent Syřanů. Pronesl ho v pondělí po jednání s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šarou a...

31. března 2026  10:47,  aktualizováno  15:08

