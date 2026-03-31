Nemám dobrou zprávu, řekla na Ukrajině Kallasová. Nemůže jí zaručit unijní půjčku

„Pracujeme na překonání těchto překážek, ale bohužel, dnes vám nemohu oznámit dobré zprávy, že tato půjčka bude poskytnuta. Hlavně proto pokračujeme v práci a doufáme, že na příštím jednání Evropské rady bude toto rozhodnutí přijato,“ řekla novinářům Kallasová podle RBK-Ukrajina.
Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha podle serveru podotkl, že Kallasová se vyjádřila velice diplomaticky. Sám překážku pojmenoval: „Je to Maďarsko, které zneužívá svého postavení členské země EU a NATO, blokuje, a tím drží jako rukojmí celou unii, celou evropskou politiku a rozšiřování a jednotu. Proto velice doufáme, že se podaří najít způsoby, jak tuto uměle vytvořenou překážku překonat,“ prohlásil.
|
Maďarsko svůj dlouhodobě chladný postoj vůči Ukrajině, která se brání ruské agresi, přitvrdilo na počátku roku poté, co ropovodem Družba přestala proudit ruská ropa. Kyjev uvádí, že ropovod je poškozený po ruském útoku.
Maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že dokud Ukrajina ropovod neopraví a ruská ropa zase nepoteče do Maďarska, žádné peníze pro Ukrajinu nebudou, připomněl server a dodal, že podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského tato situace ohrožuje přípravu Ukrajiny na příští zimu, protože Kyjevu chybějí peníze.