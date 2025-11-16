Hrozivá hora odpadu ohrožuje řeku v Británii, úřady si s ní nevědí rady

Autor: ,
  11:16
Stovky tun odpadu navršené do výšky až deset metrů ohrožují řeku Cherwell v anglickém hrabství Oxfordshire. Hora nelegálního odpadu, 60 metrů dlouhá a 15 metrů široká, se objevila na poli mezi řekou a silnicí. Zatímco občané varují před ekologickou katastrofou, vláda hovoří o zděděných problémech v odpadovém hospodářství, napsal deník The Guardian.

„Zločinci vyházeli do povodňové oblasti poblíž řeky Cherwell v mém volebním obvodě horu nelegálního odpadu vážící stovky tun,“ řekl poslanec Calum Miller v britském parlamentu. Požádal o pomoc stát, neboť odstranění odpadu by podle něj patrně stálo více než celý roční rozpočet místní rady.

Nevládní organizace Přátelé Temže (Friends of the Thames) označila nelegální skládku poblíž obce Kidlington za „ekologickou katastrofu na očích veřejnosti“. Podle ní sem odpad navezla asi před měsícem zločinecká skupina. Řeka Cherwell je jedním z přítoků Temže.

Stovky tun odpadu navršené do výšky až deset metrů ohrožující řeku Cherwell v anglickém hrabství Oxfordshire. (16. listopadu 2025)
Stovky tun odpadu navršené do výšky až deset metrů ohrožující řeku Cherwell v anglickém hrabství Oxfordshire. (16. listopadu 2025)
Stovky tun odpadu navršené do výšky až deset metrů ohrožující řeku Cherwell v anglickém hrabství Oxfordshire. (16. listopadu 2025)
Stovky tun odpadu navršené do výšky až deset metrů ohrožující řeku Cherwell v anglickém hrabství Oxfordshire. (16. listopadu 2025)
5 fotografií

Billy Burnell, který v oblasti pravidelně rybaří, řekl stanici BBC, že hromady odpadu si všiml už v září. Označil ji za „hrozivou“ a potenciální únik odpadu do řeky za „ekologickou pohromu, která je na spadnutí“.

Podobně se vyjádřila i Anya Gleizer, geografická výzkumnice z Oxfordské univerzity, která skládku označila za environmentální a zdravotní nouzovou situaci, která ohrožuje nejen ekosystém řeky, ale představuje riziko i pro komunity žijící po proudu od skládky.

Británie jako skládka toxických látek z EU. Po brexitu vázne jejich regulace

Podle ministryně životního prostředí Mary Creaghové současná britská vláda zdědila selhávající sektor odpadového hospodářství, který způsobil „epidemii nelegálních skládek“. Britská agentura pro životní prostředí uvedla, že případ vyšetřuje, má ale má „omezené zdroje pro vymáhání práva“.

The Independent připoměl nedávnou zprávu výboru Sněmovny lordů, která varovala, že za rostoucí krizí nelegálního skládkování stojí organizované zločinecké gangy, a která označila za jeden z faktorů „nekompetentnost“ Agentury pro životní prostředí.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....

Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck Halstead tehdy netušil, že mezi tisíci snímky z benefice uchovává i moment, který o pár let později...

Čína zažívá polovodičovou krizi. Firmám kvůli restrikcím chybějí americké čipy

Křemíkové čipy pronikají do všech oblastí našeho života.

Trumpova administrativa se dlouhodobě snaží omezovat dodávky kvalitních čipů v oblasti umělé inteligence do Číny. Spojené státy v praxi uplatňují poměrně přísné exportní restrikce, které mají v...

16. listopadu 2025

Nežijeme v prezidentském systému, řekl Vondráček z ANO. Lipavský ho zkritizoval

Radek Vondráček dorazil do volebního štábu ANO. (4. října 2025)

Kdo zdržuje vznik nové vlády? Podle poslance ANO Radka Vondráčka a předsedy Motoristů Petra Macinky se vznik kabinetu komplikuje kvůli prezidentovi Petru Pavlovi a jeho požadavkům k Andreji Babišovi....

16. listopadu 2025  11:54

Příměří na Ukrajině do jara nebude, Evropa musí vytrvat, říká finský prezident

Finský prezident Alexander Stubb (12. května 2025)

Příměří na Ukrajině pravděpodobně do jara nebude, řekl finský prezident Alexander Stubb. Evropští spojenci podle něj musí pokračovat v podpoře země i přes korupční skandál, který zachvátil Kyjev....

16. listopadu 2025  7:59,  aktualizováno  11:25

Hrozivá hora odpadu ohrožuje řeku v Británii, úřady si s ní nevědí rady

Stovky tun odpadu navršené do výšky až deset metrů ohrožující řeku Cherwell v...

Stovky tun odpadu navršené do výšky až deset metrů ohrožují řeku Cherwell v anglickém hrabství Oxfordshire. Hora nelegálního odpadu, 60 metrů dlouhá a 15 metrů široká, se objevila na poli mezi řekou...

16. listopadu 2025  11:16

Firma, která měla napravit vztahy v pražské zoo, odstoupila od smlouvy

Budova pražského magistrátu na Mariánském náměstí. (duben 2023)

Firma Konsent Solutions, kterou si pražský magistrát najal na prověření pracovního prostředí v zoologické zahradě, i když ještě neměla vyřízené živnostenské oprávnění, odstoupila od objednávky,...

16. listopadu 2025  11:01

Zastřelení myslivce na Tachovsku řeší policie jako nedbalost, muž byl na místě mrtvý

Ilustrační snímek

Sobotní zastřelení myslivce na honu v lesích u Kladrub na Tachovsku řeší policisté jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Podle zjištění kriminalistů nebyl nikdo z lovců opilý ani pod vlivem drog.

16. listopadu 2025  10:58

Vlků v Pardubickém kraji přibývá. Majitelům lesů pomáhají, zvířata trpí

Vlk obecný (Canis lupus).

Na vlka lze v Pardubickém kraji narazit už prakticky kdekoli. Žádný důvod k obavám nemusejí mít návštěvníci lesa, myslivci však varují hlavně neukázněné pejskaře. Napadané stádo kamerunských ovcí na...

16. listopadu 2025  10:42

Stalin byl jak bedna, Lenin visel nad zemí. Příběhy soch komunistických diktátorů

Poslední sochu V. I. Lenina v Československu odhalili na podzim 1987 v České...

Celých 77 let uplynulo od vztyčení první sochy sovětského vůdce Stalina v Československu. V severočeském Cvikově ji odhalili už 7. listopadu 1948, jen osm měsíců po únorovém puči, kdy se k moci...

16. listopadu 2025  10:13

Lidl v Maďarsku testuje pojízdný supermarket. Potraviny vozí hlavně na venkov

Obchodní řetězec Lidl zahájil v polovině října v Maďarsku pilotní projekt,...

Obchodní řetězec Lidl zahájil v polovině října v Maďarsku pilotní projekt, jehož cílem je zajistit dostupnost potravin v menších obcích, které nemají vlastní supermarket. Speciální pojízdná prodejna...

16. listopadu 2025

GLOSÁŘ: Tři hvězdní pianisté. Ale klávesy zhypnotizoval pouze jeden

Pianistka Julianna Avdějeva koncertovala v pražském Rudolfinu na Klavírním...

Klavírní festival Rudolfa Firkušného, který pořádá Pražské jaro, letos nabídl spíš poetické zážitky, ale došlo i na efektní virtuozitu. Svým způsobem upoutali všichni pozvaní pianisté. A přece se...

16. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Apple se čím dál intenzivněji připravuje na odchod svého šéfa, píše tisk

Šéf Applu Tim Cook

Tim Cook by mohl již příští rok skončit jako výkonný ředitel Applu. Americký technologický gigant se čím dál intenzivněji připravuje na jeho odchod. Píše o tom list Financial Times s odvoláním na...

16. listopadu 2025  8:41

Z vily ve Velichovkách velel polní maršál Schörner, může z ní být muzeum

Ve Velichovkách chátrá vila, ze které velel německý polní maršál Ferdinand...

Je to jediná budova v areálu lázní Velichovky na Náchodsku, která není opravená a nemá využití. Ve zchátralé vile za lázeňskou prodejnou přitom za první republiky sídlil ředitel lázní a během druhé...

16. listopadu 2025  8:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.