Ukrajina, která se pátým rokem brání ruské vojenské agresi a každodenním vzdušným útokům, v posledních měsících zintenzivnila údery na ruské území. Zaměřuje se zejména na logistickou infrastrukturu a na zařízení související se zpracováním nerostných surovin. Chce tím podle Kyjeva ochromit dodávky paliv ruské armádě a oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje ropných produktů.
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V řadě částí Ruské federace způsobily ukrajinské útoky podle médií palivovou krizi. Téměř všechny ruské regiony podle AFP zavedly od června omezení prodeje pohonných hmot - většinou limitovaly množství paliva, které si mohl koupit jeden zákazník.
Ruští představitelé se snažili dopad ukrajinských útoků na domácí trh bagatelizovat a naléhali na zákazníky, aby nepropadali panice. Po celé zemi však byly vidět fronty řidičů čekajících na palivo - některé z řad jsou dokonce viditelné i na satelitních snímcích, napsala AFP.
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V posledních dnech nicméně ruské regiony začaly limity rozvolňovat. Například v Moskvě a Petrohradu podle AFP zrušily dva velké řetězce - společnosti Lukoil a Teboil - všechna omezení, která platila pro nákup pohonných hmot. Omezení byla zrušena nebo uvolněna také v Omské, Rostovské či Stavropolské oblasti.
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Ruská vláda se snaží nedostatek pohonných hmot řešit mimo jiné zákazem vývozu benzinu, nafty a leteckého paliva. Rusko rovněž zvyšuje dovoz pohonných hmot ze zahraničí.