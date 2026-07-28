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Některé ruské regiony začaly uvolňovat omezení pro prodej pohonných hmot

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  20:27
V Rusku se po ukrajinských útocích se potýkají s nedostatkem paliva. Na...

V Rusku se po ukrajinských útocích se potýkají s nedostatkem paliva. Na čerpacích stanicích se tvoří fronty. (25. srpna 2025) | foto: AP

Pohonné hmoty jsou nyní na Krymu na příděl. (3. června 2026)
Čerpací stanice Tatneft v Moskvě (16. června 2026)
Pohonné hmoty jsou nyní na Krymu na příděl. (3. června 2026)
Čerpací stanice Tatneft v Moskvě (16. června 2026)
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Některé ruské regiony začaly uvolňovat omezení pro prodej pohonných hmot, které úřady zavedly po zintenzivnění ukrajinských útoků na ruské rafinerie, jejichž důsledkem byl nedostatek paliva prakticky v celém Rusku. Ruský vicepremiér Alexandr Novak o víkendu podle státní agentury TASS uvedl, že řada rafinerií obnovila provoz a situace s palivem se postupně stabilizuje.

Ukrajina, která se pátým rokem brání ruské vojenské agresi a každodenním vzdušným útokům, v posledních měsících zintenzivnila údery na ruské území. Zaměřuje se zejména na logistickou infrastrukturu a na zařízení související se zpracováním nerostných surovin. Chce tím podle Kyjeva ochromit dodávky paliv ruské armádě a oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje ropných produktů.

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V řadě částí Ruské federace způsobily ukrajinské útoky podle médií palivovou krizi. Téměř všechny ruské regiony podle AFP zavedly od června omezení prodeje pohonných hmot - většinou limitovaly množství paliva, které si mohl koupit jeden zákazník.

Ruští představitelé se snažili dopad ukrajinských útoků na domácí trh bagatelizovat a naléhali na zákazníky, aby nepropadali panice. Po celé zemi však byly vidět fronty řidičů čekajících na palivo - některé z řad jsou dokonce viditelné i na satelitních snímcích, napsala AFP.

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V posledních dnech nicméně ruské regiony začaly limity rozvolňovat. Například v Moskvě a Petrohradu podle AFP zrušily dva velké řetězce - společnosti Lukoil a Teboil - všechna omezení, která platila pro nákup pohonných hmot. Omezení byla zrušena nebo uvolněna také v Omské, Rostovské či Stavropolské oblasti.

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Ruská vláda se snaží nedostatek pohonných hmot řešit mimo jiné zákazem vývozu benzinu, nafty a leteckého paliva. Rusko rovněž zvyšuje dovoz pohonných hmot ze zahraničí.

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