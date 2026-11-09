„Některé dny jsou lepší než jiné.“ Biden kvůli rakovině omezí propagaci pamětí

„Některé dny jsou lepší než jiné. Nezastavilo mě to, ale někdy mě to zpomaluje. Bohužel to znamená, že nebudu moci vést tolik rozhovorů o své knize, jak jsem zamýšlel,“ napsal 46. americký prezident o svém novém titulu s názvem Promise Me, America (Slib mi, Ameriko).
Biden rovněž uvedl, že doufá, že si lidé knihu přečtou. „Vypráví o mých letech v roli prezidenta. O výzvách, kterým jsme čelili, o rozhodnutích, která jsem udělal a proč. Je o tom, kým jsme jako národ, za čím stojíme. A o roli Ameriky ve světě,“ dodal.
Třiaosmdesátiletý Biden je nejstarším žijícím bývalým prezidentem USA. Diagnózu rakoviny prostaty oznámil loni v květnu, necelé čtyři měsíce po odchodu z Bílého domu.
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Bidenovi se rozšířila rakovina do těla. Smutný pohled, říká syn Hunter
Jeho úřad v prohlášení uvedl, že Biden se potýká s „agresivnější“ formou rakoviny, která se ale „zdá být citlivá na hormony, což ji umožňuje účinně zvládat“.
Exprezidentův syn Hunter Biden v srpnu řekl stanici BBC, že otcova rakovina se rozšířila do kostí a dalších částí těla. „Je velmi smutné se na to dívat,“ uvedl.