Exploze neznámého předmětu u nádraží v Augsburgu zranila několik lidí

Tlaková vlna poškodila zejména okna a na místě zasahují experti na výbušniny z bavorského Zemského kriminálního úřadu (LKA), sdělil deníku Bild mluvčí policie.
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U elektrárny na východě Německa se našla výbušná zařízení, zasahují pyrotechnici
Budova nádraží a a bezprostřední okolí jsou aktuálně uzavřené, uvedla policie pro Bild. Omezen je i provoz vlaků, soupravy jsou odkláněny na ostatní koleje a cestující se k nim dostanou severním a jižním přístupem.
Omezena je i silniční doprava a městská hromadná doprava v okolí nádraží, kde policie uzavřela přilehlé ulice, jak informovala na síti X. Příčina exploze zůstává zatím nejasná.