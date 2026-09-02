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Exploze neznámého předmětu u nádraží v Augsburgu zranila několik lidí

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  7:37aktualizováno  8:01

Vlakové nádraží Augsburg. (5. září 2018) | foto: Profimedia.cz

Dva lidé utrpěli lehká zranění v podobě akustického traumatu při výbuchu dosud neznámého předmětu v průchodu budovy nedaleko hlavního vlakového nádraží v jihoněmeckém Augsburgu. Tísňové volání přijala policie v 3:15 ráno.

Tlaková vlna poškodila zejména okna a na místě zasahují experti na výbušniny z bavorského Zemského kriminálního úřadu (LKA), sdělil deníku Bild mluvčí policie.

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Budova nádraží a a bezprostřední okolí jsou aktuálně uzavřené, uvedla policie pro Bild. Omezen je i provoz vlaků, soupravy jsou odkláněny na ostatní koleje a cestující se k nim dostanou severním a jižním přístupem.

Omezena je i silniční doprava a městská hromadná doprava v okolí nádraží, kde policie uzavřela přilehlé ulice, jak informovala na síti X. Příčina exploze zůstává zatím nejasná.

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Témata: Augsburg, policie, Bild

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Exploze neznámého předmětu u nádraží v Augsburgu zranila několik lidí

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