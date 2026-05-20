Nepřijatelné, ohavné, nelidské. Evropa odsoudila chování Izraele vůči aktivistům

Autor: ,
  20:04
Několik evropských zemí v úterý odsoudilo izraelské zacházení s aktivisty z mezinárodní flotily, která směřovala do Pásma Gazy s humanitární pomocí. Reagovaly tak na video, které zachycuje desítky spoutaných aktivistů klečících na zemi pod dohledem maskovaných příslušníků izraelských bezpečnostních složek a za přítomnosti ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira.
Video z přístavu v úterý zveřejnil Ašdod Ben Gvir na sociální síti X. Připsal k němu: „Takhle vítáme podporovatele terorismu. Vítejte v Izraeli“. Na záznamu jsou vidět policisté srážející jednu aktivistku k zemi. Ben Gvir na videu s úsměvem mává izraelskou vlajkou či pokřikuje na zadržené aktivisty.

Španělsko, Francie, Británie, Irsko, Nizozemsko, Německo, Belgie a Itálie v samostatných prohlášeních označily izraelské počínání za nepřijatelné, ohavné či nelidské, píše agentura AFP.

Flotilu s humanitární pomocí zastavila tento týden izraelská armáda v mezinárodních vodách.

Izrael zasáhl proti flotile aktivistů mířící do Gazy, byla na ní i Slovenka

Španělský ministr zahraničí José Manuel Albares označil zacházení s aktivisty za ohavné, hanebné a nelidské.

Irská ministryně zahraničí Helen McEnteeová uvedla, že je videem šokována a zděšena. Izrael podle ní aktivisty zadržel nezákonně a zachází s nimi nedůstojně.

Také britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová uvedla, že je videem „skutečně zděšena“.

Podle francouzského ministra zahraničí Jeana-Noëla Barrota je Ben Gvirovo chování nepřijatelné. Francie si kvůli tomu předvolá izraelského velvyslance, informovala AFP.

Německý velvyslanec v Izraeli Steffen Seibert označil Ben Gvirovo zacházení se zadrženými aktivisty za zcela nepřijatelné a „neslučitelné se základními hodnotami našich zemí“.

„Takové jednání se zadrženými porušuje základní lidskou důstojnost“, uvedl nizozemský ministr zahraničí Tom Berendsen. Dodal, že si předvolá izraelského velvyslance.

Izraelského velvyslance si předvolá také Belgie. Podle ministra zahraničí Maxima Prévota jsou záběry hluboce znepokojující. „Lidé jsou zadržováni, spoutáni, tváří k zemi, a ministr vlády jejich ponížení vysílá na sociálních sítích,“ napsal Prévot na X.

Italská premiérka Giorgia Meloniová a ministr zahraničí Antonio Tajani označili Ben Gvirovo chování za naprosto nepřijatelné a požadují omluvu. Kvůli tomu bude předvolán izraelský velvyslanec i v Itálii.

Flotila vyplula minulý týden z tureckého přístavu Marmaris. Na palubách lodí byli občané čtyř desítek zemí. První část flotily izraelská armáda zastavila v pondělí. V úterý večer izraelská diplomacie oznámila, že zastavila všechna plavidla a zadržela na 430 lidí.

Izrael přitom akci proti flotile podnikl v mezinárodních vodách, což organizátoři humanitární akce označili za pirátský čin.

Nepřijatelné, ohavné, nelidské. Evropa odsoudila chování Izraele vůči aktivistům

Evropské země odsoudily izraelský zásah proti flotile s pomocí pro Gazu

Několik evropských zemí v úterý odsoudilo izraelské zacházení s aktivisty z mezinárodní flotily, která směřovala do Pásma Gazy s humanitární pomocí. Reagovaly tak na video, které zachycuje desítky...

20. května 2026  20:04

