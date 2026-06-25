Podle odpůrců tato praxe vytvořila humanitární krizi, protože pak tisíce lidí čekaly v provizorních přístřešcích, až přijdou na řadu. Trumpova administrativa krok označila za nezbytný s tím, že se počet žadatelů o azyl přicházejících na hranici USA zvýšil. Zmíněné opatření se nyní nepoužívá, ale byla zavedena jiná omezení týkající se žadatelů o azyl. Trumpova administrativa uvádí, že počet žadatelů omezovaly republikánské i demokratické vlády a že jde o klíčový nástroj, který by měl zůstat dostupný.
Tento případ je jedním z několika imigračních sporů současné vlády, mezi něž se řadí také snaha Trumpovy administrativy odebrat garantované právo na občanství dětem narozeným v USA, jejichž rodiče občané nejsou, a snaha odebrat legální dočasnou ochranu migrantům prchajícím před nestabilitou a ozbrojenými konflikty.
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Podle federálního zákona musí mít migranti, kteří přicestují do USA, možnost požádat o azyl a jejich případ musí být posouzen z hlediska obav z pronásledování v jejich domovských zemích.
Ministerstvo spravedlnosti naopak argumentuje tím, že lidé zadržení úřady do země ještě nedorazili, a proto imigrační úředníci nemusí umožnit podání žádosti. Lidé, kterým je nakonec udělen azyl, nemohou být vyhoštěni. Mohou legálně pracovat, přivést si nejbližší rodinu, požádat o legální pobyt a usilovat o občanství, připomíná AP.
Zástupci žadatelů o azyl uvádějí, že zákon již dlouho stanoví, že každý, kdo dorazí na hraniční přechod, by měl být prověřen, a že blokování příjezdů je v rozporu s ideály USA.
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Omezení počtu příchozích žadatelů o azyl bylo poprvé použito za vlády prezidenta Obamy, když se na hlavním hraničním přechodu do San Diega z mexické Tijuany objevilo mnoho Haiťanů. Během prvního funkčního období prezidenta Trumpa v Bílém domě bylo rozšířeno na všechny hraniční přechody z Mexika. Skončilo v roce 2020, kdy vláda zavedla přísnější omezení během pandemie koronaviru, a prezident Joe Biden jej v roce 2021 formálně zrušil. Ve stejném roce kalifornský federální soudce shledal, že kvótový systém porušuje práva žadatelů o azyl a zákon vyžadující prověřování.
Ve vazbě ICE umírá nejvíc imigrantů za posledních deset let
Ve vazbě amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) umírá za vlády prezidenta Donalda Trumpa nejvíce lidí za více než deset let. Od Trumpovy inaugurace loni 20. ledna do letošního 4. června ve vazbě imigračního úřadu zemřelo 52 osob. Za loňský rok míra úmrtí vzrostla o 140 procent v porovnání s předchozím rokem. Nárůst je neúměrný vyššímu počtu zadržovaných přistěhovalců. Vyplývá to ze čtvrteční zprávy organizací pro lidská práva Human Rights Watch (HRW) a Physicians for Human Rights.
Úmrtnost ve vazbě imigračního úřadu je za Trumpova působení téměř čtyřnásobná v porovnání s funkčním obdobím jeho předchůdce, demokratického prezidenta Joea Bidena.
„Pozorujeme prudký nárůst úmrtnosti ve vazbě ICE. Místo toho, aby vláda přijala kroky k řešení krize a ochraně životů a zdraví lidí ve vazbě, sledujeme, jak vynakládá prostředky na douhodobé zadržování více a více lidí,“ sdělila agentuře AFP výzkumnice HRW a jedna z autorů zprávy Reagan Williamsová.
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Podle záznamů ICE v období od 20. ledna 2025 do letošního 19. ledna sedm lidí ve vazbě úřadu spáchalo sebevraždu, uvádí zpráva lidskoprávních organizací. V roce 2024 oproti tomu podle záznamů spáchal sebevraždu jeden zadržovaný migrant.
ICE od Trumpova nástupu do funkce čelí kritice i protestům kvůli tvrdým postupům při imigračních raziích. Odpor vůči úřadu se vyostřil poté, co jeden z jeho příslušníků v lednu na ulici v Minneapolisu zastřelil 37etou Američanku Renée Goodovou. O několik dní později tam federální agenti pohraniční stráže zastřelili stejně starého Alexe Prettiho.
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9. ledna 2026