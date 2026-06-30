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V ženských týmech mohou být jen biologické ženy, potvrdil Nejvyšší soud USA

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  16:32aktualizováno  16:58

Nejvyšší soud Spojených států amerických ve Washingtonu. | foto: Reuters

Nejvyšší soud USA v úterý otevřel cestu americkým státům k omezování členství transgenderových osob v dívčích školních sportovních týmech, a potvrdil tak zákony v Idahu a Západní Virginii, které takovou účast zakázaly. Odmítl také Trumpovu snahu omezit automatické udělování amerického občanství všem dětem narozeným v USA, jak zaručuje ústavní dodatek

Nejvyšší soud také v úterý zrušil limity na financování kampaní stranami, čímž soudci zvrátili rozhodnutí z roku 2001.

Úterní verdikt o ženských týmech ruší rozhodnutí nižších soudů, jenž se naopak postavily za transgenderové studenty, kteří napadli výše zmíněné zákazy v Idahu a Západní Virginii jako porušení americké ústavy a federálních protidiskriminačních zákonů.

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Oba jmenované státy ve svých zákonech rozdělují sportovní týmy na veřejných školách a univerzitách podle takzvaného biologického pohlaví a výslovně zakazují studentům mužského pohlaví účast v ženských týmech. Podobné zákony jako Idaho a Západní Virginie má dalších 25 států USA.

Vláda republikánského prezidenta Donalda Trumpa, která podle Reuters zakročila proti posilování práv transgenderových osob, jednotlivé státy USA v jejich politice omezování účasti transgenderových sportovců podpořila.

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Trump bezprostředně po svém návratu do Bílého domu loni v lednu označil genderovou identitu za lež, zrušil řadu opatření na podporu rovnosti a ochranu práv LGBT+ osob včetně účasti na sportovních aktivitách a oznámil, že Spojené státy budou uznávat pouze dvě neměnná pohlaví, a to ženské a mužské.

Občanství všem dětem

Nejvyšší soud USA zároveň odmítl snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa omezit automatické udělování amerického občanství všem dětem narozeným na území Spojených států. Trump tento princip udělování občanství, který je zaručen 14. dodatkem americké ústavy, v minulosti tvrdě kritizoval a označoval ho mimo jiné za neštěstí Spojených států.

Republikán Trump se od návratu do Bílého domu loni v lednu zaměřil na opatření proti nelegální migraci, což bylo jedno z témat jeho volební kampaně. Součástí tohoto tažení byla i snaha odebrat garantované právo na občanství dětem narozeným v USA, jejichž rodiče občany nejsou.

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V této věci Trump hned první den svého druhého mandátu podepsal exekutivní příkaz, tedy obdobu prezidentského dekretu. Tento prezidentův výnos uvádí, že úřady by neměly automaticky uznávat děti narozené v USA jako americké občany, pokud aspoň jeden z rodičů není občanem USA, případně nemá v zemi trvalý pobyt.

Nižší soudy po hromadné žalobě podané rodiči a dětmi, jejichž občanství by exekutivní příkaz ohrozil, shledaly, že Trumpův výnos porušuje ustanovení příslušného dodatku americké ústavy.

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Trump zmíněnou garanci občanství narozením na území USA kritizoval a mimo jiné tvrdil, že brzdí úspěšný rozvoj Spojených států, když princip označil za kotvu na americkém krku. Na konci dubna ale připustil, že u Nejvyššího soudu USA se svým postojem neuspěje.

Trump si v tomto sporu dokonce osobně přišel vyslechnout ústní jednání u Nejvyššího soudu. Americká média tehdy psala, že se stal prvním úřadujícím americkým prezidentem, který k takovému líčení u nejvyšší soudní instituce Spojených států přišel.

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