Nejvyšší soud Spojených států zamítl požadavek vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa zabránit Kalifornii ve sčítání až 20.000 hlasů odevzdaných v kongresových volbách poštou. V noci na dnešek SEČ o tom informovala stanice NBC News s tím, že soud rozhodl mimořádně rychle, aniž by si vyžádal názor Kalifornie. Ministerstvo spravedlnosti USA návrh na dočasné zablokování sčítání hlasů zdůvodňovalo tím, že hlasy poštou odevzdali lidé, kteří pravděpodobně nejsou americkými občany.
Nejvyšší soud USA odmítl Trumpův návrh zastavit sčítání hlasů v Kalifornii
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