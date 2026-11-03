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Nejvyšší soud USA odmítl Trumpovu snahu zastavit sčítání hlasů v Kalifornii

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  0:04aktualizováno  5:52

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Nejvyšší soud USA zamítl žádost administrativy prezidenta Donalda Trumpa, aby zabránil Kalifornii sečíst až 20.000 poštovních hlasů z kongresových voleb, které ministerstvo spravedlnosti zpochybňovalo kvůli podezření na neobčany mezi voliči.

Ačkoli Nejvyšší soud USA v podobných případech žádá o vyjádření protistrany, nyní tak podle NBC News neučinil a rovnou vydal rozhodnutí na žádost americké vlády. Ta se na Nejvyšší soud USA obrátila poté, co návrh odmítly federální soudy. Stanice poznamenala, že Nejvyšší soud USA ke svému rychlému a stručnému odmítavému rozhodnutí ani nepodal vysvětlení.

Nejvyšší soud rozhodl v pondělí místního času, tedy den před dnešními volbami, ve kterých Američané vyberou nové složení Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu USA. Průzkumy naznačují, že Trumpovi republikáni mohou v obou komorách Kongresu ztratit většinu, což by Trumpovi mohlo zkomplikovat zbývající dva roky prezidentského mandátu.

Ministerstvo požadovalo pozastavení sčítání všech hlasovacích lístků, které považuje za sporné, dokud nebude ověřeno občanství voličů, kteří je předem odevzdali poštou. Kalifornští úředníci nicméně seznam ministerstva podle agentury AP považují za "velmi nespolehlivý" s tím, že pravděpodobně zahrnuje mnoho osob, které jsou americkými občany.

V Kalifornii, státě s převážně demokratickou voličskou základnou, se hlasuje již od začátku října. Úřady odeslaly hlasovací lístky zhruba 23 milionům registrovaných voličů, přičemž stovky tisíc lístků již byly zpracovány.

Americká ústava dává jednotlivým státům pravomoc pořádat volby, přičemž volby do federálních úřadů musí splňovat Kongresem stanovená kritéria. Takové rozdělení pravomocí podle agentury AP Trumpa frustruje. Prezident se opakovaně snažil do volebních procesů zasáhnout mimo jiné exekutivními příkazy, které ovšem soudy zablokovaly. Trump se také neúspěšně pokusil omezit hlasování poštou s tvrzením, že je podvodné.

V pondělí federální soudkyně Tanya Chutkanová dočasně zakázala Trumpově vládě pokračovat v plánu, kterým chce zabránit hlasovat lidem, kteří podle administrativy nemají občanství, uvedl Reuters. Obhájci volebních práv po soudkyni chtěli, aby vládě znemožnila vydávat žádosti na vyřazení hlasů od lidí z voličských seznamů, na kterých mohou být podle administrativy i neobčané USA. Chutkanová v rozhodnutí uvedla, že zmíněné seznamy zasílané vládou nemusí být spolehlivé, což by znamenalo, že legálně registrovaní voliči by kvůli tomu přišli o volební právo.

Už minulý týden v pátek federální soud nařídil ministerstvu spravedlnosti, aby přestalo vyhrožovat státním a místním volebním představitelům stíháním, pokud nevyhoví požadavkům Trumpovy administrativy týkajících se údajného hlasování lidí bez občanství.

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