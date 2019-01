Dík, ale své místo přenechám jiným, píše Gombitová k anketě Největší Slovák

Zpěvačka to uvedla na svém facebookovém profilu s tím, že pro ni bylo její umístění překvapením.

Ráda by, aby se dalšího klání místo ní zúčastnil někdo, kdo je podle jejích slov „možná méně známý, ale z historického hlediska více výjimečný“. Kdo by to měl být, neprozradila. Na jedenáctém místě, tedy prvním nepostupovém, je Jozef Gabčík, který se podílel na atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942.

Ve finálové desítce ankety, která vznikla na základě licence britské veřejnoprávní stanice BBC, jsou kromě Gombitové také jeden ze zakladatelů Československa Milan Rastislav Štefánik, bývalý československý prezident Gustáv Husák, hlavní tvář pražského jara v roce 1968 Alexander Dubček, kněz a válečný politik Andrej Hlinka, cyklista Peter Sagan, slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj, obrozenecký jazykovědec Ludovít Štúr, zbojník Juraj Jánošík a kněz Anton Srnholec.

Není zatím zřejmé, zda veřejnoprávní společnost Rozhlas a televize Slovenska (RTVS), která anketu na Slovensku pořádá, přání Gombitové vyslyší a zpěvačku z dalšího klání skutečně vyřadí. Stejně nejistý je i osud žádosti jednoho vládního poslance, aby ve finále nefiguroval mýty opředený Jánošík.