náhledy
Od požáru v Českém Švýcarsku přes zdevastovaný havajský ostrov Maui až po současné plameny ve Francii a Španělsku. Lesní požáry připravily o domovy statisíce lidí, zničily rozsáhlá území i národní parky a vyžádaly si stovky obětí. Připomeňte si ve fotografiích ty nejničivější z posledních let.
Autor: Reuters
Jeden z nejničivějších požárů právě zuří ve Francii. Nyní živel ohrožuje zejména oblast Bordeaux.
Autor: Reuters
V červenci letošního roku lesní požáry zasáhly i Kanadu, kde se s nejvydatnějšími z nich potýkala provincie Ontario. Tam oheň pohltil husté lesy a uvolnil do ovzduší obrovské množství kouře.
Autor: AP
Vítr také hnal hustý kouř z Kanady do USA, což vyvolalo ostrou kritiku od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zasaženo tam bylo 30 tisíc kilometrů čtverečních, zemřelo několik lidí a přes tisíc jich muselo být evakuováno.
Autor: Reuters
V lednu loňského roku vypukla v oblasti Los Angeles vlna požárů, která si vyžádala přes tři desítky obětí, podobný počet lidí byl po nich pohřešován.
Autor: Reuters
Oblast zasažená ohněm přesáhla 230 kilometrů čtverečních. Evakuovat se muselo přes 200 tisíc lidí, zničeno bylo přes 18 tisíc objektů.
Autor: Reuters
Nejméně 131 lidských životů, možná však o desítky více, si vyžádaly rozsáhlé lesní požáry, které s největší intenzitou vypukly v centrální části Chile v únoru roku 2024.
Autor: Profimedia.cz
Požár, který vypukl u města Viňa del Mar v centrálním regionu Valparaíso, podle vyšetřovatelů způsobilo několik současně založených ohnisek.
Autor: Profimedia.cz
Oheň se kvůli vysokým teplotám a silnému větru rychle rozšířil. Požár byl nejničivější v historii země, shořelo nejméně 15 tisíc domů a nechal za sebou zpustošené vesnice a města.
Autor: Profimedia.cz
Chilské úřady později zatkly dva muže, dobrovolného hasiče a člena lesní stráže, pro podezření, že požár založili.
Autor: Profimedia.cz
Dějištěm jednoho z nejtragičtějších požárů v dějinách USA se stal také havajský ostrov Maui. V srpnu 2023 zde zasáhl oheň hnaný silným větrem území o rozloze skoro 70 kilometrů čtverečních a zdevastoval město Lahaina, kde žilo na 13 tisíc lidí.
Autor: AP
Počet obětí požáru překročil 100 a byl nejtragičtější událostí svého druhu v USA za posledních sto let.
Autor: ČTK
Důvodem rychlého šíření požáru bylo extrémní sucho a teplo a také rušení plantáží cukrové třtiny a ananasu, ze kterých se staly opuštěné plochy travin, které rychle hoří.
Autor: Reuters
Ve druhé polovině července roku 2023 postihly střední a jižní část Rhodu silné lesní požáry, které zničily na 200 kilometrů čtverečních území.
Autor: Reuters
Do historie Řecka se požár zapsal největší evakuační operací v dějinách země. Evakuováno bylo 25 tisíc obyvatel a turistů.
Autor: Profimedia.cz
V dubnu stejného roku v Kanadě vypukla série lesních požárů, která do podzimu spálila území o rekordní rozloze 185 tisíc kilometrů čtverečních, pět procent veškeré plochy lesů v zemi. To je více než rozloha celé Anglie nebo Řecka.
Autor: ČTK
Kvůli požárům zahynulo devět hasičů, opustit své domovy muselo přes 200 tisíc lidí. Požáry v Kanadě podpořily extrémní sucho a vysoké teploty, které vyvolala mírná zima a mimořádně suché jaro.
Autor: Reuters
Ničivý lesní požár však pamatuje také národní park České Švýcarsko, který v červenci roku 2022 zažilo rozsahem největší lesní požár v historii ČR.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
V národním parku požár tehdy vypukl 24. července 2022 a spálil zhruba 1100 hektarů území (11 kilometrů čtverečních).
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Sucho panovalo na území parku podle studie nepřetržitě od května 2018 a v srpnu 2022 bylo v oblasti Českého Švýcarska nejintenzivější za posledních 60 let.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Kvůli požáru policie obvinila jednoho muže z obecného ohrožení a poškození cizí věci, soudy jej ale zatím nepravomocně osvobodily.
Autor: Reuters