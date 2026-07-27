Zpustošená města, místo lesa jen šeď. Toto jsou nejničivější požáry posledních let

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KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy
Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...
Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem
Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...
V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat
V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....
Obří duha z naháčů. Fotograf na Kanárech podpořil LGBT+ komunitu
Nejnovější projekt amerického fotografa Spencera Tunicka v neděli oživl na náměstí v Las Palmas. Nazí lidé natření rozličnými barvami, kteří stáli v zástupech nebo leželi na zemi, vytvořili obrazec...
Dětská hvězda Kudláčková žije nelegálně v mobilním domku, líčí sousedé. Rekreace, hájí se
Někdejší dětská filmová hvězda Michaela Kudláčková se potýká s vyhroceným sporem. Bývalá herečka pobývá v mobilním domě ve vesnici Vyšehořovice u Prahy, kde objekt podle sousedů užívá k trvalému...
Kde nabírají vlaky nejčastěji zpoždění? Problematické jsou severní trasy
Expresy na přetíženém koridoru přes Ostravu nebo naopak rychlíky vedené po jednokolejkách například do Jeseníku. Právě tyto vlaky nasbíraly loni největší zpoždění a zároveň i statisícové pokuty za...
Absurdistán na Sprévě a popírání reality. Němci si sami vyrábějí své další Abduly B.
Po úmyslném nájezdu autem do lidí v Berlíně se nabízí otázka, jestli je Německo ještě k zachránění. Ne před vraždícími islamisty, jako byl Abdul B., ale před sebou samým. Levice však potřebuje...
Nahé fotky, videa i „pasácké“ agentury. Jak funguje miliardový sexbyznys v Česku
Prostitutky, striptérky či pornoherečky. Všichni „z ulice“ míří za vidinou velkých zisků na OnlyFans – erotickou online platformu, kde se ročně protočí miliarda korun. Podle nejnovějších statistik...
Na konzulát USA v Torontu vystřelil neznámý útočník
Na americký konzulát v kanadském Torontu v pondělí vystřelil neznámý útočník. Při incidentu nebyl nikdo zraněn, fasádu budovy nicméně zasáhla kulka.
Požáry zahalily Bordeaux do hustého kouře, mezi místními zavládl strach
Lesní požáry, které poblíž Bordeaux spálily již 42 tisíc hektarů, zahalily celé město do hustého kouře. Požár v departementu Gironde se o víkendu přiblížil až na 15 kilometrů k Bordeaux a mezi...
Influencer Andrew Tate zůstane s bratrem ve vazbě v Miami nejméně do půlky srpna
Známý influencer Andrew Tate a jeho bratr Tristan zůstanou ve vazbě ve Spojených státech nejméně do 13. srpna, na kdy okresní soudkyně Lauren Louisová stanovila další slyšení.
Zemřela legenda ostravského baletu. Držitelce Thálie Pavelcové bylo 94 let
Ve věku 94 let zemřela v neděli baletka Vlasta Pavelcová. ČTK to v pondělí sdělil její syn Ivan Tomášek. Do poloviny 70. let zasvětila tři desetiletí ostravskému jevišti, kde působila jako sólistka....
Tři mrtví po střelbě na festivalu v Seattlu. Další jsou zranění včetně dítěte
V americkém městě Seattle zemřeli po střelbě na gastronomickém festivalu Bite of Seattle tři lidé. Další čtyři osoby, včetně dvouletého dítěte, utrpěly zranění. Policie zadržela možného střelce a...
Británie dál stojí při Ukrajině, řekl Zelenskému nový premiér Burnham
Nový britský premiér Andy Burnham dodrží veškeré závazky, které dala jeho země Ukrajině. Burnham to v pondělí řekl ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, který je prvním zahraničním...
Rumunsko reaguje na narušení vzdušného prostoru, vyhostilo člena ruské ambasády
Rumunsko v pondělí nařídilo vyhoštění člena personálu ruského velvyslanectví. Reagovalo tak na opětovné porušování jeho vzdušného prostoru ruskými drony. Ruské ministerstvo zahraničí vyhoštění...
U nás neznámí, v Izraeli hrdinové. Židovští výsadkáři mají nově na Olšanech pomník
Jedna z mála žen, které prošly za 2. světové války speciálním výsadkářským výcvikem ve Velké Británii, bude mít pomník v Praze. Na vojenském oddělení pražských Olšanských hřbitovů vzniklo pamětní...
Ošklivý rozvod. Rozkol v PiS je daň za polský hospodářský zázrak, říká expert
Na polské politické scéně vybuchla dlouho doutnající bomba. Nejsilnější parlamentní strana Právo a Spravedlnost (PiS) se rozpadla, odchází z ní expremiér Mateusz Morawiecki s minimálně třemi...