Válel se v suti, pak ho rozřezali. Největší bezvadný diamant jde do aukce

Existuje pouze pět diamantů, které by se mu svojí velikostí mohly vyrovnat. Diamant se sytým nazlátlým tónem a tvarem kapky váží 303,10 karátů, což z něj dělá největší tzv. bezchybný diamant, jaký kdy Americký gemologický institut (GIA) klasifikoval.

Ačkoli je oficiálně certifikován GIA jako Fancy Deep Brownish-Yellow neboli přepychový sytě žlutohnědý drahokam, popis je trochu zavádějící, jelikož dominují spíše jiné odstíny.

Král všech diamantů, známý spíše tedy pod název Golden Canary neboli Zlatý kanár, byl v pondělí vystaven v galerii Sotheby’s Dubai. „V Dubaji bude vystavený nenamontovaný, což je hezké, takže opravdu oceníte jeho krásnou barvu,“ sdělila pro The National specialistka a ředitelka klenotnictví Sotheby’s Dubai Sophie Stevensová.

V galerii zůstane ovšem vystaven pouze do středy, jelikož poté míří na svoji dlouhou cestu přes Tchaj-pej, Hongkong a Ženevu až do New Yorku. Tam pak 7. prosince započne dražba v rámci akce Sotheby’s New York Magnificent Jewels.

Unikátnost mimo jiné potvrzuje i jeho cena, která se odhaduje v přepočtu na stovky milionů korun. Bude se dražit bez rezervy, což znamená, že se prodá nejvyšší nabídce dne, a to bez ohledu na vlastní hodnotu. „Přihazování začíná na pouhém jednom dolaru a uvidíme, jaký bude konečný výsledek,“ řekla Stevensová.

Rozhodnutí nabídnout Zlatého kanára bez vyvolávací ceny je podle slov Stevensové záměrné. „Když lidé nevidí žádnou rezervu, ve skutečnosti to vytváří konkurenční nabídky, protože to lidi nadchne. Takže jsme stanovili odhad, který si myslíme, že je u kamene tak dobré kvality spravedlivý.“

Z odpadu na vrchol

Krásný opracovaný diamant ve tvaru kapky vystřídal od svého objevení mnoho podob. Když horníci v Kongu nerost našli, zprvu ani netušili, že se jedná o diamant – byl na něj zkrátka příliš velký. Bez většího zkoumání tedy skončil v hromadě suti.

Jeho příběh tím ovšem neskončil. Diamant objevila na začátku 80. let 20. století holčička, která si hrála na dvorku u svého strýce. Ten ho následně prodal místním překupníkům. „Obrovský kus nerostu se pak ukázal jako 890karátový neopracovaný diamant,“ řekla Stevensová.

Diamant dlouho ve své původní podobě nezůstal a byl obroušen na 15 samostatných kamenů, z nichž největší stále vážil neuvěřitelných 407,5 karátů, a dostal tak název Incomparable Diamond neboli Nesrovnatelný diamant.

Jeho zdokonalování pokračovalo a v roce 2013 byl zasazen do náhrdelníku šperkaře Mouawada ve Švýcarsku. Zaujal tak místo v Guinnessově knize rekordů jako nejdražší náhrdelník na světě.

Majitelé se ovšem rozhodli diamant opět obrousit ze 407 na 303 karátů, aby získal ještě hlubší barvu, jasnější odstín, a získal tím i tradičnější tvar. A tak s pomocí moderní technologie vznikl Zlatý kanár.

Drahokam se tak připojuje k seznamu historicky významných kamenů, které byly v Dubaji vystaveny. „Debutovali jsme černým diamantem Enigma a měli jsme vystavený i diamant Cullinan De Beers Blue a Williamson Pink Star, který se minulý týden prodal za 57,7 milionu dolarů a je nyní druhý nejdražší,“ dodala Stevensová.