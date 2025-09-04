Doprava lanovkou patří mezi nejbezpečnější a v případě poruchy nebývá počet obětí velký. Na vině je jako ve většině jiných případů především lidský faktor, v kombinaci s technickými závadami a ignorováním bezpečnostních předpisů.
Největší počet obětí si však vyžádal požár pozemní lanovky. Obětí tohoto jednoho neštěstí bylo více než v součtu šesti dalších nejtragičtějších nehod lanovek.
|Kdy
|Kde
|Počet obětí
|11. listopadu 2000
|Kaprun, Rakousko
|155
|Požár v tunelu na Kitzsteinhorn v Kaprunu si vyžádal 155 obětí, zemřela i jedna Češka. Přímo v tunelu přišlo o život 152 lidí, další tři se otrávili v horní stanici jedovatými plyny. Zachránilo se pouze 12 lidí.
|9. března 1976
|Cavalese, Itálie
|42
|U první podpěry visuté lanovky se lana překřížila a přetrhla. Plně obsazená kabina se zřítila do hloubky 60 metrů. Přežila jen 12letá dívka, která dopadla na lidi před sebou.
|3. února 1998
|Cavalese, Itálie
|20
|Americká stíhačka zachytila o kabely lanovky a srazila její kabinu do hlubin v italském Cavalese. Osádka odmítla vypovídat před italským soudem a operátor Joseph Schweitzer zničil záznam z videokamery.
|1. července 1999
|Saint-Etienne-en-Dévoluy, Francie
|20
|Na lanovce na horu Pic-de-Bure ve francouzských Alpách se uvolnilo lano a kabina se zřítila do osmdesátimetrové hloubky.
|1. června 1990
|Tbilisi, Gruzie
|19
|Lanovce z Rustaveliho ulice na horu Mtatsminda vysokou 730 metrů se přetrhlo tažné lano. Obě kabiny začaly vlastní vahou sjíždět do spodní stanice. Většina obětí byly děti z městečka Akhaltsikhe, které dostaly výlet lanovkou jako odměnu ke dni dětí.
|3. září 2025
|Lisabon, Portugalsko
|17
|Lanovka, která patří mezi oblíbené turistické atrakce v portugalské metropoli, vykolejila a následně havarovala. Podle svědků nebrzdila.
|3. října 1999
|Kaňon řeky Maling, Čína
|14
|Do kabinky pro 10 pasažérů se natlačilo 36 lidí. Ve výšce asi 100 metrů začala kabina klouzat zpět, ve výšce kolem 50 metrů se přetrhlo nosné lano a kabina se zřítila na dno kaňonu.
|23. května 2021
|Stresa-Alpino-Mottarone, Itálie
|14
|Při stoupání ze stanice Alpino do vrcholové stanice Mottarone se přetrhlo tažné lano. Kabina začala narůstající rychlostí klouzat zpět, až narazila do podpěry a zřítila se do hloubky 54 metrů. K tragickým následkům přispěla provizorní oprava, která měla udržet lanovku v provozu.
|12. července 1972
|Bettmeralp, Švýcarsko
|13
|Při jízdě nahoru se lano přetrhlo, když byla kabina asi 200 metrů nad stanicí. Kabina spadla dolů. Proč selhal brzdový systém, který by měl automaticky zastavit kabinu, když je lano poškozené, se nepodařilo vyšetřit.
|29. června 2017
|Pákistán
|12
|Přetížená lanovka se uvolnila z lana a v horách severního Pákistánu spadla z výšky asi 200 metrů
|13. února 1983
|Champoluc, Itálie
|11
|První kabina na lanovce se uvolnila z lanového kotvení, narazila do dvou dalších za sebou a všechny tři gondoly spadly na zem v italském zimním středisku Champoluc ve Val d’Aosta. Přežil pouze devítiletý chlapec.
Stalo se 11. listopadu 2000 v rakouském lyžařském středisku Kaprun. Pozemní lanovou dráhu Gletscherbahn Kaprun 2, která je už zrušená, tvořila dvě vozidla pohybující se jako protizávaží na společném laně. Každé mělo kapacitu 180 lidí. Když byla lanovka asi 600 metrů v tunelu, začalo hořet na zadním stanovišti průvodčího. Oheň propálil hydraulické hadice a unikající kapalina zvýšila intenzitu požáru.
Sedm největších neštěstí lanovek. Kaprun překonal tragédií zbývajících šest
Cestující ze zadního vozu rozbili okno hůlkami, proběhli plameny a utíkali tunelem dolů. Všichni se zachránili. Strmý tunel však fungoval jako komín, zdola přisával čerstvý vzduch a nahoru proudily zplodiny. Řada cestujících ztratila vědomí, protože se nadýchala zplodin požáru. Ti, kteří byli při vědomí, se snažili prchat směrem vzhůru. Všichni se udusili.