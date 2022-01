Uhynul nejstarší gorilí samec Ozzie. Bylo mu 61 let a uměl si sám změřit tlak

V úterý uhynul Ozzie, nejstarší gorilí samec na světě. Bylo mu 61 let. Oznámila to Zoo Atlanta, ve které gorila žila od konce 80. let minulého století. Příčinu smrti veterináři zatím neznají. Ozzie byl třetí nejstarší gorilou, která kdy žila v zajetí a zároveň první, která si sama změřila tlak.